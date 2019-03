Kani Beko: 30 ilçemize bahar çoktan geldi

Tüm ilçelerde yerel seçim çalışmalarına katılan CHP Milletvekili Kani Beko, 'Mart'ın sonu bahar diye boşuna demiyoruz. 30 ilçemize de bahar çoktan geldi! 30'da 30 yapacağız' dedi.

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, 31 Mart Yerel Seçim çalışmaları nedeniyle Meclis'in tatile girmesiyle birlikte geldiği İzmir'in tüm ilçelerini gezdi, adaylara destek oldu. 28 ilçede CHP'nin Kiraz ve Tire'de de İyi Parti'nin gösterdiği CHP ve Millet İttifakı adaylarının programlarına katılan Beko, tüm ilçelerde büyük bir coşku gözlemlediğini söyledi. CHP'li Beko, "İzmir her zaman ki gibi farkını gösterecek. Büyükşehir ve 30 ilçeyi alacağız. Mart'ın sonu bahar dedik ve bu yola çıktık. 30 ilçemize de Şubat ayının o en soğuk günlerinde dahi baharın geldiğini gözlemledik. Halkımızın umudunun yeniden yeşerdiğini gördük. Hepsi birbirinden kıymetli adaylarımızın çalışmalarına destek olarak 'kazanan İzmir, kazanan Türkiye olsun' mesajı verdik. İktidara giden yolun yerelden geçtiğini hatırlatarak gelecek için, çocukları için, hak, hukuk, adalet için, karanlığa karşı gelmek için, laik, Atatürkçü, cumhuriyetçi, halkını düşünen CHP iktidarlarına oy verin dedik. Bunun genel seçimin provası olmasını diledik" açıklamalarını yaptı.

30 ilçede şölenimiz var

İlçe adaylarının ve İBB Adayı Tunç Soyer'in üreticiye ve yeni istihdam alanlarının açılmasına yönelik projelerinin çok beğenildiğini belirten CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, "Bizleri her ilçemizde, her köyümüzde coşkuyla karşılayan İzmirli seçmenimizle buluştuk, kucaklaştık. İsteklerini, taleplerini dinledik, not ettik. Adaylarımızla el ele vereceğiz. Onlar koltuklarına oturduklarında bunların hepsini yerine getirecek biliyoruz. İstihdamın en büyük sorun olduğu ülkemizde yerelde de maalesef durum aynı. Belediyelerin bünyesi elbette herkesi işe almaya yeterli değil. Ancak belediyelerimiz İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Tunç Soyer'in de üzerinde durduğu gibi istihdamı artırmaya yönelik işlerin önünü açacak projeler üretecek. Hepsi bu konuda hassasiyete sahip ve kadınların, gençlerin, köylünün, çiftçinin üretime yönelmesine ve para kazanmasına yönelik projeleri var. Tabi geçmişten bu yana işçi haklarıyla ilgilenen bir sendikacı olarak hem işçi haklarının korunması hem de yeni istihdam kapılarının açılması şimdi bir vekil olarak bizi çok mutlu eden, gururla halkımızla paylaştığımız projeler oluyor. Biliyoruz İzmir bugüne kadar olduğu gibi yine örnek olacak ve tüm Türkiye, İzmir gibi olduğunda bu ülke aydınlığa, refaha, huzura kavuşacak. Umutlarımızı yeşerten tüm aday arkadaşlarıma ve güzel İzmirlilere teşekkür ediyor, şimdiden 31 Mart'ta 30 ilçede yapacağımız şölenlerimize hazırlanmalarını istiyorum" diye konuştu.