Kani Beko: Bu zihniyetin İzmir'e katkısı olamaz

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Bornova Eğridere'de toprak kayması yüzünden mağdur olan vatandaşları, olayın üzerinden 1 hafta geçtikten sonra ziyaret eden AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'yi eleştirdi.

Şefika Bal - Bornova'ya bağlı kırsal Eğridere Mahallesi'nde gerçekleşen heyelan, çok sayıda vatandaşı evsiz bıraktı. AK Parti adayı Nihat Zeybekci ise heyelan bölgesini 1 hafta sonra ziyaret etti. CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Eğridere'de yaşanan felaketi değerlendirdi. Heyelanın sonuçlarında çok sayıda vatandaşın evsiz kalmasının çok üzücü olduğunu kaydeden Beko, Ak Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin heyelan bölgesini olayın üzerinden bir hafta geçtikten sonra ziyaret etmesini eleştirdi. Metro payından İzmir'e 30 bin lira ayrıldığı iddialarını dile getiren Beko, "İzmir'i ne kadar sevdikleri buradan da belli. Zaman zaman gavur olarak bile nitelendirmişlerdi. AK Parti kadrolarının yani Nihat Zeybekci'nin İzmir'e katkı sunacağını sanmıyorum. Eğer sunacak olsalardı ekonomik krizi etkileyenlerden biri olan Nihat Zeycekci İzmirlinin karşısına çıkmazdı" diye konuştu.

İmar barışını işaret etti

İmar Barışı'nın hükümetin boşalan kasasını doldurmak için çıkardığını belirten Kani Beko, "Devlet eliyle imar barışı adı altında bir soygun yaptılar. Yıllardır inşaata milyonlarca lira para dökülüyor. Ancak biz tarımsal ürünleri hayvanları bile dışarıdan alır hale geldik. İnşaata ayrılan paralar tarım ve hayvancılığa ayrılsaydı çiftçimiz de köylümüz de ranat ederdi. Tüm Avruya'yı doyurabilirdik" sözlerini kaydetti. Aynı zamanda Zeybekci'nin projelerini anlattığı bir televizyon konuşmasını izlediğini söyleyen Beko, "İzmir'de bir eksiklik olarak yat limanlarının olmamasını belirtti ve 7 adet marina yapacağını söyledi. Ancak biz şunu çok iyi biliyoruz ki yat sahipleri vergi vermiyor. Ancak asgari ücretli her şeyin vergisini ödüyor. Bu zihniyetin İzmir'e katkısı olamaz" dedi.