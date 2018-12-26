Kani Beko: CHP'li belediyeler, en az 2200 TL verecek

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2019 yılında geçerli olacak asgari ücreti 2020 TL olarak açıkladı. Konu üzerine mecliste söz alan Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Kani Beko, asgari ücretin bir kişi düşünülerek değil, dört kişilik aile hesaba katılarak belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

Burcu Özkan - Meclis kürsüsünde asgari ücretlilerin sesi olan eski sendikacı Beko şunları söyledi: " Öncelikle, belirlenen -AGİ hariç- asgari ücret 1829 TL'dir. Açıklanan 2020 lirayı kabul etmek kesinlikle mümkün değil. Bu, bizim açımızdan çok düşük bir rakam. Belirlenen asgari ücret bir geçim ücreti değil. Evrensel kabul görmüş temel sosyal haklardan birisi olan asgari ücret, bizim ülkemizde ne yazık ki dünyadaki standart ve uygulamalardan çok uzak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Asgari Ücret Tespit Komisyonuna her yıl bir işçinin geçimi için gerekli besin içi ve besin dışı harcamalara ilişkin asgari tutarı hesaplar ve bu yıl, bu rakamın maalesef çok gerisinde kalmıştır. Bu yıl TÜİK tarafından verilen rakam 2.213 TL iken, Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu rakamın altında bir rakam belirlemiştir. TÜİK rakamının altında bir ücret, asgari ücretin tanımına uymamakta."

4 kişilik aile

2020 TL'nin, ilgili yasada tarif edilen işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını, günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücret olmadığını belirten Beko, "TÜİK tarafından tespit edilmiştir. İşçiler insan olmaktan kaynaklanan temel ihtiyaçlarını giderebilecek bir maaş beklemektedir. Açlık sınırının 1.900 lira olduğu, yoksulluk sınırının 6 bin liranın üzerinde olduğu bir ülkede, 2.020 lira kesinlikle yeterli değildir. Türkiye'de asgari ücret tek bir işçi için hesaplanmaktadır ve bu durum uluslararası standartlara aykırıdır. Asgari ücret belirlenirken işçinin ailesi de dikkate alınmalı, en azından 4 kişi için hesaplanmalı" diye konuştu.

Milli gelir dikkate alınmalı

İşçi ve memurlar için tek asgari ücret saptanması gerektiğini belirten Beko, "Asgari ücretin tespitinde geçim koşulları ve milli gelir artışı dikkate alınmalı. Asgari ücretliden 30 milyar lira vergi alıyorsunuz, işverene 176 milyar lira vergi muafiyeti uyguluyorsunuz. Asgari ücret yıllık olarak hesaplanmalı, tümüyle AGİ ve vergi dışı bırakılmalıdır. Asgari ücret net 2200 TL olmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bütün belediyelerimizde net 2200 lira maaş ödeyeceğiz. Yeni kazanacağımız belediyelerde de üç aylık farkı da kendilerine vereceğiz. Buna ek olarak, asgari ücretli yılın iki ayında sadece gelir vergisi için çalışacak. Gelir vergisi dilimleri bu yıl da asgari ücrete göre belirlenmezse, asgari ücretli önümüzdeki yıl temmuz ayından itibaren yüzde 20'lik vergi dilimine girecek ve o aya gelinceye kadar enflasyon artarken asgari ücretlinin 2020 TL olan maaşı temmuz ayı itibarıyla düşecek" diye konuştu.