Kani Beko: Çocuk Teslim Merkezleri kurulmalı

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, boşanmaların ardından velayeti kendisine verilmeyen ebeveynin çocuğuyla görüşmesinin icra yolu ile gerçekleşmesinin çocuk ve aile açısından önemli psikolojik sorunlara neden olduğunu belirterek, konuyu Meclis gündemine taşıdı.

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Kani Beko; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde İcra İflas Kanunu'nun çocuk tesliminin taşınır bir eşya gibi yapılmasına olanak veren hükmünün değiştirilmesi konusunda bir çalışma yapılıp yapılmadığı sorusuna yer verdi. Beko, "İcra daireleri yerine çocukların teslimi ve çocuklarla ilişki tesisi işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla "Çocuk Teslim Merkezi" adıyla merkezler kurulacağı bilgisi kamuoyuna yansımıştı. Bu konuya dair çalışmalar hangi aşamadadır? İlgili düzenlemenin bugüne kadar hayat geçirilmemesinin sebebi nedir?" sorularına yanıt istedi.

Hak ihlalleri yaşanıyor

Milletlerarası antlaşmalarla kanunların uyuşmazlığı halinde milletlerarası antlaşma hükümlerinin esas alındığını hatırlatan CHP Milletvekili Kani Beko, İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi tarafından velayet konusunda hak ihlallerine ilişkin Türkiye aleyhine emsal kararlar olduğunu belirtti. Beko, şu açıklamayı yaptı: "Anayasamızda uyuşmazlık yaratan hususlarda milletlerarası sözleşmelere uygun kararlar alınması gerektiği açıktır ve çocukları ilgilendiren bütün faaliyetlerde çocuğun yararı temel düşüncedir. Medeni Kanuna göre ise boşanma halinde müşterek çocuğun velayeti genellikle tek taraflı tesis edilir. Bu durumda çocuğun üstün yararı nasıl korunmaktadır? Uluslararası sözleşmelere aykırı uygulamalar nedeniyle boşanma sonrasında müşterek çocuk ayda iki kez hayatına misafir olan uzaktaki ebeveynine yabancılaşırken, çocuğun o ebeveynin ilgi ve bakımından yararlanması ne kadar mümkündür? Ayrıca, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi tarafından çocukla kişisel ilişki, velayet, aile hayatına saygı hakkı ihlallerine ilişkin Türkiye aleyhine kararlar verilmiş olup bu kararlar emsal niteliği taşımaktadır. Bu kararların ortaya koyduğu sonuç şudur; Türk Medeni Kanununun, velayetin tek tarafa verilmesini öngören maddesi ve çocukla kişisel ilişkinin icra yoluyla sağlanmasına neden olan İcra İflas Kanunu, bu alanda hak ihlallerine neden olabilmektedir. Konunun çocuk yararına uzman kişilerce etraflıca araştırılarak, en doğru çözümün bulunması gereklidir."