Kani Beko: Gaziemir'de Halil Arda'ya rekor oy çıkacak

31 Mart yerel seçimleri öncesi ilçelerde adayların çalışmalarına katılan ve destek olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Kani Beko, CHP'nin Gaziemir Belediye Başkan Adayı Halil Arda'nın Aktepe ve Emrez mahallelerindeki seçim ofisi açılışlarına katıldı.

Coşkulu kalabalığın eşlik ettiği CHP adayı Arda'ya destek isteyen İzmir Milletvekili Kani Beko, bu yerel seçimlerin çok daha önemli olduğunu ve İzmir'den Gaziemir'den yanacak demokrasi ve aydınlanma ışığının tüm Türkiye'yi aydınlatacağını söyledi. CHP Adayı Arda da katılan herkese teşekkür ederek, var güçleriyle sorunları tespit edip çözümleri üreterek, herkese dokunarak, örgütün ve milletvekilleri gibi partinin tüm kadrolarının desteğiyle seçim çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Gaziemir daha da güzelleşecek

Gaziemir'de yereldeki Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının devam edeceğini ve bayrağı CHP Adayı Halil Arda'nın rekor oyla devralacağını ifade eden Beko, "Adayımız Halil Arda'nın o koltuğa rekor oyla oturacağından hiç kuşkum yok. Gaziemir yüzünü her zaman batıya dönmüş, aydın insanların yaşadığı, gelişim ve değişimin demokratik çerçevede olması gerektiğini içselleştirmiş çok özel bir kent. Dışarıdan gelenlerin havalimanından çıkınca ilk İzmir imajını gördüğü bu güzel ilçede Sayın Arda'nın daha da geliştirecek, güzelleştirecek projelere imza atacağından kuşkunuz olmasın" açıklamalarında bulundu.