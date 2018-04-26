Kani Beko: İstifa edip, CHP'den adaylığımı açıklayacağım

Türkiye 24 Haziran’da yapılacak erken genel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine kilitlendi. CHP’nin bu süreçte iş ve işçi sendikalarına büyük önem verdiği ve özellikle DİSK ile dirsek temasında olduğu belirtilirken DİSK Başkanı Kani Beko ise görevinden istifa ederek CHP’den milletvekili adaylığını duyuracağı belirtti

Ali Budak- Cumhuriyet Halk Partisi’nde ise (CHP) yeni dönemde oluşturulacak milletvekili aday listeleri için kulisler de hareketlendi. İzmir’de mevcut görevlerinde olan ve yeni dönemde şansını deneyecek çok sayıda ismin adaylığa göz kırptığı öğrenilirken, genel merkezin de kapsayıcı bir listeyle seçmenin karşısına çıkması bekleniyor. CHP genel merkezinin listelerini oluştururken belli hususlara azami ölçüde hassasiyet göstereceği vurgulanırken bu hususların başında da iş ve işçi temsilcisi sendikaların başı çektiği belirtildi.

Beko görevinden istifaya hazırlanıyor



CHP’nin listesinde işçi temsilcisi olarak en az 2 ismin görülebileceği aktarılırken mevcut Milletvekili Musa Çam’ın ise yerini koruyacağı öğrenildi. Gelecek ismin Çam’a ilaveten listeye yerleşeceği vurgulandı. Sadece devrimci işçiler kanadından 3 kişinin ismi parti kulislerinde çok ciddi anlamda dillendirilmeye başlandı. DİSK Genel Başkanı Kani Beko, DİSK Genel Başkan Yardımcısı ve Genel-İş Sendikası Genel Sekreteri Cafer Konca ile DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı’nın adı yeni dönemde adaylık için konuşuluyor. Partinin bu aşamada DİSK ile dirsek temasında olduğu ve DİSK Başkanı Kani Beko, görevinden istifa ederek CHP’den milletvekili adaylığını duyuracağını belirtti.

Beko İstanbul’dan, Sarı İzmir’den



Bu durumda üç isim arasından İzmir’deki listeye kimin gireceği merak konusu oldu. Beko’nun İzmir seçeneği dışında İstanbul’dan aday gösterilmesinin çok daha yüksek bir ihtimal olduğu vurgulanırken, İzmir yerelinde Konca ile Sarı arasında bir tercih yapılması bekleniyor. İki isim dikkate alındığında Sarı’nın açık ara önde olduğu belirtildi. Sarı’nın etrafındaki sendika temsilcilerinin bu gelişmeye sıcak baktığı ve ayrıca örgüt tabanında karşılığı olduğu da dile getiriliyor.



‘Adaylığımı açıklayacağım’



2 gün içinde mevcut görevinden istifa edeceğini ve CHP’den milletvekili adaylığını açıklayacağını belirten DİSK Başkanı Kani Beko, ‘En kısa sürede bugün ya da yarın istifa edip adaylığı açıklayacağım. Aslında ülke büyük bir felaketin eğişinde. Ekonomisiyle, eğitimiyle, sağlığıyla, işsizliğiyle, iş cinayetleri ve iş kazalarıyla dolayısıyla OHAL’in gölgesinde bir seçime gidiyoruz. OHAL’in gölgesinde seçime giderken öncelikle OHAL’in kaldırılması ve sonrasında demokratik bir seçim yapılması gerektiğine inanıyorum’ dedi.

Toplumsal barış sağlanmalı



Bu seçim sürecinde muhalefete çok büyük görev düştüğüne vurgu yapan Beko, şöyle devam etti: Muhalefetin görevi, toplumsal muhalefeti kurarken çatışmadan yana değil toplumsal barışın sağlanmasından yana olmasıdır. Önemli olan toplumsal barış etrafında doğudan batıya, kuzeyden güneye herkesi temsil edebilecek adaylar üzerine çalışma yapılmasıdır. Bu yapılırsa hem ülkemiz hem de demokrasimiz kazanır. Özgürlüğün ve adaletin de kazanması için toplumsal barışın sağlanması gerekiyor.

‘Aydınlık geleceğimiz için bir mum yakmalıyız’



DİSK’ten ne kadar aday çıkarsa DİSK açısından, işçi sınıfı açısından, emek ve emekçiler açısından büyük bir kazanç olacağına vurgu yapan Beko, ‘Önümüzdeki süreçte Türkiye’yi gelmiş olduğu bu felaket eşiğinden kurtarmak için çalışmamız gerektiğine inanıyorum. Bugün Türkiye’de 70 bine yakın öğrenci ve gencimiz özgürlük, demokrasi ve barış talep ettiği için cezaevinde. Basın ve ifade özgürlüğü anayasa teminatı altında olmasına rağmen 165’in üzerinde gazeteci cezaevinde. CHP milletvekili Enis Berberoğlu gazetecilik yaptığı için hala cezaevinde. 6,5 milyon oy almış bir partinin vekilleri cezaevinde. 150 bine yakın çalışan görevlerinden ihraç edildi. 85 belediyede kayyum var ve 5 belediye başkanı görevden alındı. 3 bine yakın işçi arkadşımız maalesef işlerinden ihraç edildi. Böyle bir süreçte seçime gidiyoruz. Aydınlık Türkiye için bizlerin de bir mum yakması gerekiyor. Demokrasi, barış, adalet, kardeşlik, sendikal hak ve özgürlüklerin bu topraklarda var olmasını ve grev yasaklarının kaldırılmasını istiyorsak; ülkemizin geleceği ve aydınlık Türkiye için mutlaka ve mutlaka bir mum yakmamız gerektiğine inanıyorum’ diye konuştu.



Sıfır baraj için liderler ortak hareket etmeli



CHP’den Abdullah Gül ismine karşı oluşan tepkileri sorduğumuz Beko, şöyle cevaplandırdı: Öncelikle sıfır baraj ittifakı için liderlerin bir konsensüs sağlaması gerektiğine inanıyorum. Liderler bunu sağladıktan ve partiler adaylarını çıkardıktan sonra yorum yapmak daha doğru olacağına inanıyorum. Çünkü mevcut aşamada bir şey söylemek doğru olmaz.

‘Partinin ve örgütümün kararına saygı duyarım’



CHP İzmir Milletvekilliği için adı geçen DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, vekilliğe sıcak bakarken ‘Partinin ve örgütümün aldığı karara saygı duyarım. Bu konuda daha başka bir şey söyleyemem’ dedi.