Kani Beko: İzmir güzelleşir, Türkiye değişir

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, sandık çağrısı yaparak “Hangi partiden olursanız olun oy kullanmak için sandığa gidin. Bir oyla ne olacak demeyin, bir oyla İzmir güzelleşir, Türkiye değişir” dedi.

Seçim propaganda süreci boyunca İzmir’i ilçe ilçe gezerek CHP ve Millet İttifakı adaylarına destek veren CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, sandık çağrısı yaptı. Demokrasinin tam anlamıyla yerine gelmesi için herkesin sandığa giderek oyunu kullanması gerektiği vurgusunu yapan CHP’li Beko, vatandaşın seçim propagandalarının sona yaklaştığı bu günlerde tek görevinin sandığa giderek iradesine sahip çıkmak olduğunu belirtti.

Söz seçmenimizde

Hangi partiye oy verirse versin herkese vatandaşlık görevini yapma çağrısı yapan Beko, “Çok güzel bir seçim sürecini daha geçirdik. Adaylarımızın halkımıza kendini, kenti için yapacaklarını anlatmalarına tanıklık ettik, onlara destek verdik. Tüm süreç boyunca halkımızın güzel enerjisiyle motive olduk, coşkumuz ve heyecanımız daha da arttı. Şimdi bu coşkuyu sandıkta gösterme zamanı. Kentine sahip çıkmak senin, bizim, benim, hepimizin görevi. Bir oyla neyi değiştireceğim demeyin. Bu bir demokrasi göstergesidir. Bir oyla kentinizin kaderi değişir, bir oyla İzmir güzelleşir, bir oyla Türkiye değişir. En büyük söz şimdi siz kıymetli seçmenimizde. Kendi iradenize sahip çıkmak, hesap sorulabilir yönetimleri göreve getirmek, çocuklarınızın ve gençlerinizin geleceğine ışık tutmak için herkesi sandığa ve oyuna sahip çıkmaya davet ediyorum” diye açıklama yaptı.