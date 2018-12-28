Kani Beko: Tıbbi sekreterler kadro bulamıyor

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Sağlık Komisyonu Üyesi Kani Beko, Sağlık Bakanına tıbbi sekreterlerin kadro sorununu sordu. Bakanlığın planladığı kadrolu sağlık işçisi alımını diplomalı tıbbi sekreterlerden mi yoksa iki aylık sertifika sahibi, parti referanslı herhangi bir okulun mezunlarından mı yapacağına cevap aradı.

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, atanamayan tıbbi sekreterlerin sorununu Meclis gündemine taşıdı. TBMM Sağlık Komisyonu Üyesi de olan Beko, bu gençlerin kadro sorunlarını kendisine ilettiğini ve yüzlerce gencin mağdur olduğunu söyledi. Tıbbi sekreterlik kadrolarının okul mezunları tarafından doldurulmadığından yakınan gençlerin önünün açılması ve sağlık sisteminde önemli bir yeri olan mesleğin gerekli özeni gösterilmesi için çalışmalar yapacağını dile getirdi. Sağlık Bakanı'nın cevaplaması istemiyle soru önergesi veren CHP'li Beko, "Lise Tıbbi Sekreterlik bölümü mezunları ile Ön Lisans Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü mezunlarının toplam sayısı ne kadar? Bu mezunlardan kaçının ataması yapılabilmiştir ve kaçı halen mezun oldukları alanda görev yapmaktadır? Yıllık tıbbi sekreter ihtiyacı ne kadardır? Bu ihtiyacın yüzde kaçı ilgili alan mezunları tarafından karşılanmaktadır? 2019 yılı için ön görülen kadro sayısı ne kadardır?" sorularını yöneltti.

Parti referanslılar mı atanacak?

Bakanlığın tıbbi sekreterlerin iş tanımının net olarak belirlenmesi için bir girişimi olup olmadığını soran Beko, belirsizlik nedeniyle Aile Sağlık Merkezlerinde çalışırken mağdur olanlara dönük bir çalışmanın yapılıp yapılmadığı sorusunu da yöneltti. Beko, "Yapılacak olan 4D sağlık işçisi alımlarında, planlanan veri giriş personeli 2017/6 sayılı genelge göz önüne alınarak diplomalı tıbbi sekreterlerden mi yoksa iki aylık sertifika sahibi, parti referanslı herhangi bir okulun mezunlarından mı yapılacaktır? Genelgeye uyulmadığı takdirde herhangi bir yaptırım uygulanacak mı ya da bu konu da daha köklü bir değişiklik yapılarak yönetmelik çıkarmayı düşünüyor musunuz?" sorularına yanıt bekliyor.