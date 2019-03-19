Kani Beko: Vatandaştan neden tedavi katılım payı alıyorsunuz?

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Sağlık Komisyonu üyesi Kani Beko, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde kanunla yasaklanmasına rağmen önemli kısmı çalışanlardan alınan primlerle oluşan GSS fon gelirinin sağlık dışında SGK tarafından açıkları kapatmak için neden kullandırıldığını sordu. Beko, aynı önergede SGK'nın karşıladığı sağlık hizmetleri için ihtiyaç duymayacak kadar kaynağı olmasına rağmen vatandaştan aldığı tedavi katılım payının hangi gerekçeyle alındığını da Meclis gündemine taşıdı.

Kanunla sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası için ayrı fonlar oluşturulduğu ve bu fonlardaki birikimin sadece amacı için kullanılması, fon varlığının diğerine aktarılmasının da yine kanunla yasaklandığı bilgisini veren CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, "Sayıştay denetim raporunda görülmektedir ki; SGK, önemli kısmını çalışanlardan alınan prim gelirlerinin oluşturduğu, genel sağlık sigortası fon varlığında kalması ve sağlık hizmetleri için kullanılması gereken fon varlığını, kanunun açık hükmüne rağmen açıkları kapatmak için emekli aylık ve ödeneklerinin yapıldığı sosyal sigorta fonuna aktarmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumu 2013 ve 2016 yılı Sayıştay denetim raporlarında genel sağlık sigortasından sağlanan genel sağlık sigortası fonunun kanunlara aykırı olarak sosyal sigorta fonu açıklarını kapatmak için kullanıldığı tespit edilmiştir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'na soruyorum; GSS fon gelirlerini neden Kanun hükümlerine aykırı şekilde kullanıyorsunuz? Kanunda belirtildiği şekilde sadece sağlık hizmetleri harcamaları için kullanmayı düşünüyor musunuz?"