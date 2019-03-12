Kani Beko: Yandaşa patates ithalatı hizmeti

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, 200 bin ton patates ithalatına sıfır gümrük vergisi ile izin veren Cumhurbaşkanlığı kararının yandaşa patates ithalatı izni anlamına geldiğini belirterek, 'AKP iktidarı çiftçiye yeni bir darbe vurdu' dedi.

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, 200 bin ton patates ithalatına sıfır gümrük vergisi ile izin veren Cumhurbaşkanlığı kararının Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirtti. Beko, bunun tarımı bitirmeye yönelik her türlü ithalat adımını atan AKP iktidarının çiftçiye vurduğu yeni bir darbe olduğunu ifade etti.

Ticaret Bakanlığı'nın 'Patates İthalatında Tarife Kontenjanı' uygulanmasına ilişkin tebliği ve Cumhurbaşkanlığı kararı ile 20 Nisan 2019 tarihine kadar 200 bin ton ile sınırlandırılan ithalatın akıllara hangi yandaşın zengin olacağı sorusunu getirdiğini söyleyen CHP'li Beko, "Yaklaşık bir aylık sürede sıfır vergi ile ithal edilecek patateslerin kim aracılığıyla ülkeye getirileceğini göreceğiz. AKP iktidarı yandaşlarının zengin olmasının her türlü yolunu tek adam iktidarının en kirli silahı haline gelen Cumhurbaşkanlığı kararı ile açarken köylünün, üreticinin, çiftçinin yok olması, perişanlığı bu iktidarın umurunda bile değil" diye konuştu.

Sıfır tarım politikası

Patates üreticisinin artan maliyetler yüzünden yıllardır kan ağladığını bunu İzmir'de üretimin merkezi olan Ödemiş çiftçisinin sürekli kendilerine aktardığını anlatan CHP Milletvekili Kani Beko, "Yerli tohum üretemiyoruz, tohum ithal ve pahalı, gübre, ilaç maliyeti artırıyor. Elektrik pahalı, mazot pahalı. Bunların hepsi çiftçinin üzerinde koca bir yük iken, AKP çiftçiye bir darbeyi de vergiyi sıfırlayıp ithalatın yolunu açarak vuruyor. Geçtiğimiz yıl patates üreticisinin ürünü depolarda çürüdü. Üreticinin birçoğu maliyetleri karşılayamadı ve bu yıl tarlasını boş bıraktı. Patates üretimi azalınca fiyatlar arttı. AKP iktidarı çiftçiye destek olup üretime yönlendireceğine yaz aylarında patates fiyatları artar artmaz hop Suriye'den ithalat yaptı. Şimdi de tanzim satış mağazalarına ucuz mal tedarik etmek için stokçu diye patates depolarını basıp erken tüketim yolunu açtılar ve patatesin sonunu hazırladılar" açıklamalarında bulundu.

Çiftçi isyanda

CHP'li Beko, şunları söyledi: "Emekçi, işçi, çiftçi, köylüyü hiçbir dönem düşünmeyen; yandaşın vatandaş üzerinden nasıl daha fazla rant sağlayacağına kafa yoran AKP zihniyeti, sıfır tarım politikasının sonucu sıfır gümrük vergisiyle bugün patatesi; yarın kim bilir hangi 'milli' yiyeceğimizi ithal ettirecek! Çiftçilerimiz bugün arayıp 'bizim patatesimiz depolarda çürüdü, tüm yıl verdiğimiz emek ve birikim havaya uçtu, battık, tükendik derken kılını kıpırdatmayan hükümet şimdi patatesi ithal etmeye utanmıyor mu?' diye sormamı istiyor. Biz ve bu kirli oyunlarınıza, yalanlarınıza maruz bıraktığınız tüm kesimler bunları bir kenara not ediyoruz. AKP, sandıkta bunun en güzel cevabını alacaktır."