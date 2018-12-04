Karabağlar'da kent aidiyeti sağlanmalı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Karabağlar Belediye Başkan Aday Adayı Avukat Heval Savaş Kaya gazetemizi ziyaret ederek, yaklaşan seçimler ve çalışmalarından bahsetti

İzmir’in birçok ilçesinde farklı partilerden aday adayları seçim çalışmalarına hız vermeye başladı. Karabağlar’da CHP’den aday adayı olan Heval Savaş Kaya, “Karabağlar Doğu, Güneydoğu ve İç Anadolu da dâhil olmak üzere İzmir’in en çok göç alan bölgesi. Birçok farklı kültürün bulunduğu bu bölgede kentsel ve fiziksel dönüşüm dışında ekonomik, sosyal, kültürel dönüşüm de sağlanmalıdır. Böylece Karabağlar’a kent aidiyeti hissi yaratmak gerekir.” dedi.

‘HAYIR BLOĞU’ BERABER HAREKET ETMELİ

Belediye Başkanlığı sadece bürokrasi makamı değildir. Bu makamların bir de siyasi yanları vardır” şeklinde konuşan CHP’li Kaya, “Özellikle Cumhuriyet’in 100.yılı olan 2023’e giderken Türkiye’de ekonomik sorunlar almış başını giderken, dış politikada büyük sorunlar yaşarken, toplum içinde huzur kalmamışken, insanlar arasında ciddi ayrımlar yapılırken bu yerel seçimleri öylesine bir seçim olarak görmemeliyiz. Türkiye’nin kaderi için 2023’e yaklaştığımız bu seçimler ayrıca çok önemli. Artık bu ülkede iktidar olabilmek için yüzde 50’nin üzerinde oy almak gerekiyor. Bu sebeple de geçmişte birlik olan ‘Hayır bloğunun’ birlikte hareket etmesi şarttır” ifadelerini kullandı.

Seçim çalışmalarında aktif yer almanın önemine değinen Kaya, “Partimizin önemsediği kriterler var. Bunların başında çalışmak geliyor. Çalışmazsak ne parti ne de ülke büyür. Genç, vizyon sahibi, iyi eğitimli, siyaseten refleks gösterebilecek ve sorumlulukları taşıyabilecek arkadaşlarımızın CHP içerisinde görev almasını diliyorum. Genel siyaset perspektifim bu yönde ortaya çıkıyor. CHP’nin tüm seçimlerinde aktif görevler aldım. En son hukuk politikalarından sorumlu genel başkan yardımcımız Sayın Muharrem Erkek’in yardımcılığı görevini yapıyordum. Bu görevimden ayrılarak Karabağlar Belediye Başkan Aday Adayı oldum” diye konuştu.

KARABAĞLAR’I İYİ TANIYORUM

Karabağlar’ı iyi tanıyorum” diyen Kaya, “Karabağlar’a değer katabilecek, insanların hayatını kolaylaştıracak ve buna paralel olarak da partimizi güçlendirecek çalışmalar yapmak zorundayız. Karabağlar’ın yaşam kalitesini arttıracak bir dönüşüm gerekli” şeklinde konuştu.

Karabağlar’ın İzmir’de ciddi bir oy potansiyeli taşıdığını vurgulayan Kaya, “İzmir’e gelen İzmirlileşir inancımız vardır fakat bunun en az hissedildiği ilçe Karabağlar, çünkü burada ciddi oranda Doğu, Güneydoğu ve İç Anadolu’dan göç etmiş vatandaşımız var. Karabağlar İzmir’in en çok göç alan bölgesi. İnsanlar hala geldikleri yörenin kültürüyle yaşıyorlar. Elbette geldiğimiz yerlerin kültürünü koruyacağız ancak yaşadığımız ilçede de bir kent aidiyeti oluşturulmalıdır. Kentsel ve fiziksel dönüşümle birlikte ekonomik, sosyal, kültürel dönüşüm de sağlanmalıdır. Böylece Karabağlar’a kent aidiyeti hissi yaratmak gerekir” dedi.