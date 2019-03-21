Karabağlar'da Millet İttifakı buluşması

İYİ Parti Karabağlar İlçe Başkanlığı’nın düzenlediği yemeğe katılan Karabağlar Belediye Başkanı ve Millet İttifakı Karabağlar Belediye Başkan Adayı Muhittin Selvitopu, 31 Mart’ta Karabağlar’da Millet İttifakı olarak yeni bir destan yazacaklarını belirterek “Bizim tek sevdamız Karabağlar” diye konuştu.

İYİ Parti Karabağlar İlçe Başkanlığı, yaklaşan yerel seçimler öncesi İnciraltı’nda bir yemek düzenledi. Davete Millet İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, Milllet İttifakı Karabağlar Belediye Başkan Adayı Muhittin Selvitopu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Ali İhsan Yıldız, İYİ Parti İlçe Başkanı Hasan Yıldız, belediye meclis üyesi adayları ile çok sayıda partili katıldı.

31 Mart'ta yeni bir destan yazacağız

Gecede bir konuşma yapan Karabağlar Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Muhittin Selvitopu, konuşmasına CHP ve İYİ parti arasında gerçek anlamda bir ittifak olduğunu ve Millet İttifakı adayı olmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyduğunu belirterek başladı. 5 yıllık görev süresi boyunca herkese aynı gözde baktığını ve eşit hizmet etmeye çalıştıklarını belirten Selvitopu, “Ben siyaseti bir araç olarak görüyorum. Bu da kendi toplumumuza hizmet etmenin aracıdır. Ona göre çalışıyoruz ve görev yapıyoruz ve Karabağlar’ı daha iyi noktalara taşımaya çalışıyoruz. Bu bağlamda gittiğimiz her yerde büyük ilgi görüyorum. Karabağlar’da Millet ittifakı olarak 31 Mart’ta yeni bir destan yazacağız” dedi.

Bu ülkeyi ve bu ilçeyi daha iyi noktalara taşımanın herkesin temel görevi olduğunu da belirten Selvitopu, “Önümüzdeki dönem içerisinde de sizlerin ve ittifakın vereceği güç ile daha iyi şeyler yapacağımıza hiç şüphemiz yok. 5 yıl boyunca başımızı öne eğdirecek hiçbir şey yapmadık. Daha önce olduğu gibi bundan sonra da bizim tek sevdamız Karabağlar olacak” diye konuştu.

Hasan Yıldız: Yüzde 70'le kazanacağımıza inanıyoruz

İYİ Parti Karabağlar İlçe Başkanı Hasan Yıldız ise CHP ile İYİ Parti’nin Türkiye’nin çeşitli yerlerinde işbirliğine gittiklerini belirterek, “İzmir ve Karabağlar’da da işbirliğine gidildi. Bizler Karabağlar Başkan Adayımızı kendi adayımız gibi destekleyeceğiz. Bu seçimlerde sokakların havasına baktığımızda sokaklar bize yüzde 70 diyor. İnşallah Karabağlar’da bu seçimleri yüzde 70 oyla kazanmanın arzusu, isteği, inancı içindeyiz. Yüksek oy oranı çıktığında insanlar da bu iktidarın gideceğine inanacaktır, şevk gelecektir” dedi.

Önce İzmir, önce Türkiye

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu ise İYİ Parti ve CHP’nin ittifak yapmasının önemine vurgu yaptığı konuşmasında iki partinin de 'Önce İzmir, önce Türkiye' demeyi becerebildiğini, kökü ve kökeni oturup anlaşmaya ve uzlaşmaya elverişli olduğunu belirterek, Türkiye için de asıl önemli olanın bu olduğunu söyledi.