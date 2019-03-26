Karabağlar'da seçim yürüyüşü

Millet İttifakı Karabağlar Belediye Başkan Adayı Muhittin Selvitopu, yoğun katılımlı, coşkulu bir yürüyüşe katılırken, esnaf ziyareti de yaptı. Vatandaşların da büyük ilgi gösterdiği yürüyüşler tüm Karabağlar'a yayılacak.

Millet İttifakı Karabağlar Belediye Başkan Adayı Muhittin Selvitopu'nun yürüyüş ve esnaf ziyareti Bahçelievler Mahallesi'nden başladı. Daha sonra sırasıyla Arap Hasan Mahallesi, Hasan Tahsin Caddesi ve Ali Rıza Avni Bulvarı'ndan Üçyol'da bulunan Uğur Mumcu Parkı'nda sona erdi. Yürüyüşe CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, İYİ Parti İlçe Başkanı Hasan Yıldız ve yöneticiler, CHP İlçe Başkanı Ali İhsan Yıldız ve partinin il ve ilçe yöneticileri, belediye meclis üyesi adayları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Her mahalleye gidiyoruz

Ellerinde Türk ve parti bayraklarıyla sokakları dolaşan kalabalık gruba vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yürüyüşün yanı sıra kahveleri de ziyaret eden ve esnafa hayırlı işler dileyen Başkan Selvitopu'nu karşısında gören vatandaşlar, sonuna kadar yanında olduklarını belirtti. Seçim zamanına kadar yoğun katılımlarla sokakları teker teker, karış karış dolaşacaklarını belirten Başkan Selvitopu, 31 Mart'ta Karabağlar'da büyük bir destan yazacaklarını bunu da Karabağlar'ın çok değerli halkıyla birlikte gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.