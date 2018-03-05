Karamollaoğlu ittifak şartlarını açıkladı

SP Lideri Temal Karamollaoğlu, "Biz prensiplerin üzerinde duruyoruz. İttifak olabilir, bütün politikalar değişir, o zaman olur"dedi

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Fox TV'de katıldığı televizyon programında seçim ittifakı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu, seçim ittifakı şartlarını sıraladı. Farklı bir vizyona sahip olduklarını ifade eden Karamollaoğlu, "Biz ilkeler üzerinde mutabakat sağlayabilirsek ki bu herkesin sağlayabileceği mutabakat, ben iktidar partisinin de bunu sağlayabileceğini düşünüyorum. Başkanlık sisteminin sorgulanabilmesi lazım" dedi.



İTTİFAK ŞARTLARI



İktidar ve muhalefetle dirsek temaslarının devam edeceğini söyleyen Karamollaoğlu, "Biz prensiplerin üzerinde duruyoruz. İttifak olabilir, bütün politikalar değişir, o zaman olur. Ama buna razı olur mu iktidar. Biz bu değişiklik olmadan Türkiye'nin düze çıkabileceğine inanmıyoruz." diye konuştu. Karamollaoğlu, "Adaletin tesisi, hukukun üstün tutunması, insanların haklarını arayabileceği ortamın sağlanması, ekonomide yolsuzluklarla, israfla mücadele çok önemli." ifadelerini kullandı.