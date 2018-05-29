Karamollaoğlu: Meseleyi kurcalarlarla AK Parti'nin yüzde 70'i içeri girer

AKP’nin darbecilerle mücadele edemediğini savunan SP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu, ‘O işin içine fazla girdikleri zaman kabak başlarına patlıyor. Bu meseleyi derinlemesine ele alırlarsa AK Partililerin yüzde 70’i içeriye girer’ dedi

Ali Budak- Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu, Türkiye’de ilk kez uygulanan e-miting sistemiyle İzmir’den halka seslendi. Karamollaoğlu’nun açıklaması olan e-miting, sosyal medya hesaplarından canlı yayınla paylaşıldı. Temel Karamollaoğlu, interaktif yöntemle e-mitinge katılanların yönelteceği sorulara da canlı yayında yanıt verdi ve İzmir milletvekili adaylarını tanıttı. Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan’da toplantıya katılan isimler arasında yer aldı. AKP’nin 15 Temmuz darbe kalkışmasının ardından etkin bir mücadele gösteremediğini belirten Karamollaoğlu, “Dış ilişkilerde dost ile hasımı ayırt edemiyorlar. 15 Temmuz ile de mücadele edemediler. O işin içine giremiyorlar. Fazla girdikleri zaman kabak başlarına patlıyor. Bu meseleyi derinlemesine ele alırlarsa AK Partililerin yüzde 70’i içeriye girer’ ifadelerini kullandı.

‘Medya padişahın ise sosyal medya da bizim’

E-mitingi teknolojinin getirdiği bir miting anlayışı olarak tanımlayan Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu, ‘Meydanları doldurmak Ramazan’da kolay olamayabilir ama herkes kendi evinde bizim yaptığımız toplantıyı rahatlıkla takip etme imkanına sahip. Medya padişahın ise sosyal medya da bizim. Dünyaya seslenmiş oluyoruz bu sayede. Türkiye’de seçimler maalesef başka ülkelerdekinden çok farklı geçiyor. AB ülkelerine gittiğinizde seçime katılan partiler eşit şartlarda yarışır. Çünkü medya partilerin fikirlerini mümkün olduğu kadar yansıtmaya çalışır. Ama bizde öyle değil. Bloklaşmış. Algı operasyonu ile iyiyi kötü kötüyü iyi göstermeye çalışıyorlar. Barış olacaksa farklı fikirlere rağmen birbirimize tahammül etmeliyiz. Birbirimizi kucaklamaya hazır olmak mecburiyetindeyiz. Ülkede bir gerginlik var. Bunun ortadan kalkması bizim yaklaşımımıza bağlı. Herkesi sevmeyebiliriz. Ama herkesle konuşabilmemiz icap eder’ dedi.

Ülkede kibir kuleleri dikilmiş!

İzmir’in Türkiye’nin göz bebeği sayılacak bir il olduğunu dile getiren Karamollaoğlu, şöyle devam etti: İstanbul’da nüfus 16 milyonu geçmiş. Trafik kâbus gibi. İnsanlar işlerinden evine ve sabah işe gelirken saatlerce zaman harcıyor. Sahiller darmadağın olmuş. Kibir kuleleri dikilmiş. Düne kadar beş katlı sahilde binası olan insanların önüne 35 katlı binaları dikmekten çekinmemişler. Siz kendi menfaatiniz için başkanın binasını gölgeleyemezsiniz. İzmir Büyükşehir Belediyesi, buradaki yapılaşmayı kentin güzelliği bozmayacak şekilde muhafaza etmeye çalışıyor. Bu belli. Adalet mülkün temelidir. Hak ve hukuk rafa kalkarsa insanlar kendi hakları için yol arar, çatışma çıkar. Bu hükümetin mutlaka değişmesi icap eder. Herkes seçim güvenliğinden bahsediyor. Bütün vatandaşlarımıza özellikle söylüyorum sandığa mutlaka gidin. Oyunuza sahip çıkarsınız. Mutlaka bu ülkeyi değiştireceğine inandığınız zihniyetlere oy verin. Kimse gel bizimle beraber ol diye zorlayamaz. Bu e-miting ile yüz binlerce kardeşimize ulaşmış olalım.

‘Zihniyetlerinde metal yorgunluğu var’

Mental yorgunluk tartışmaları üzerinden AKP’ye yüklenen Karamollaoğlu, ‘Metal yorgunluğunu gündemlerinden çıkardılar. Bir malzeme metal yorgunluğa uğrarsa artık kullanılamaz. Mutlaka değiştirilmesi icap eder. Aslında teşkilatlarında yok ama zihniyetlerinde metal yorgunluğu var. Problem çözemiyor. Dolar üç ileri bir geri gidiyor. Bu bir problemi çözme manasına gelmiyor. Sadece bu işaret bile ekonominin iyiye gitmediğinin işareti. Hükümetin ekonomiyi iyi idare edemediğinin işareti. Türkiye’yi kıskaca almaya çalışırlar tabi. Dışarıdakiler senin dostun olmaya çalışsa bile senin rakibin. Ekonomide seni ezecek ki o üretip sana satacak. Türkiye üç kıtanın birleştiği yer. Böyle yerlerdeki ülkeler güçlü olursa stratejik mevki onların gücüne güç katar. Ama zayıf olurlarsa herkesin hücumuna uğrarlar. Kendi politikalarımızı uygulayamıyoruz. Biz rüzgarın önünde esen yaparak gibi bir oraya bir buraya savruluyoruz. Problemlerimiz bir iki üç beş değil. Dağ gibi büyüdü. Bizim güçlü olmamızın ilk şartı uyum içinde yaşayabilmemizdir’ ifadelerini kulandı.

‘İktidarın değişime ihtiyacı var’

Acilen OHAL’in kaldırılması gerektiğine vurgu yapan Karamollaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: 16 sene bir parti iktidarda kalırsa problemi çözemez gerilemeye başlar. Paniklememek icap eder. İktidar kendi iradesiyle benim pilim bitmiş diyerek kenara çekilecek, oturacak ve nerede hata yaptığını düşünecek. Sonra yeniden ayağa kalkmaya çalışacak. Ama illa iktidarda kalacağım diye ısrar ederse milletin hışmına uğrar. Bir zamanlar yüzde 50 gücüm var sanıyordu, hakikaten de vardı ama şimdi geriledi. Daha da gerileyecek. Bugünkü politikaları ile millete zarar verir hale geldiler. Kutuplaşmadan kurtulma mecburiyetindeyiz. Komşumuzla farklı anlayışla olmamıza rağmen sohbet edebilmeliyiz. Bugün memleketimizde adaletten kimse emin değil. OHAL, 15 Temmuz’dan sonra kabul edilince olağan hale geldi. Siz bir ülkeyi sürekli bu şekilde yönetemezsiniz. Hala bu problemi çözemediyseniz bundan sonra hiç çözemezsiniz. Bugünkü iktidar yönetme kabiliyetini kaybetti. Adalet ortadan kalkarsa zulüm olur. İktidarın değişime ihtiyacı var.

‘Yönetim kabiliyetiniz kaybetmişsiniz’

‘Ülkemizin düze çıkmasını istiyorsak ahlaki prensiplere önem vermeliyiz’ diyerek sözlerini sürdüren Karamollaoğlu, ‘Sadece imam hatiplerin adedini artırarak, camiler inşa ederek bir milletin ahlakını düzeltemezsiniz. Ahlak insanın yaşantısıyla alakalıdır. Örnek alınanlar zorba ise bu memlekette huzur olmaz. Yönetimlerin en önemli özelliklerin başında güzel ahlak kalır. Ne yoksulluk ne yolsuzluk ne de yapılan hataların üzerine gitmediler. İşler ehline değil yandaşa veriliyor. Bu şekilde kalkınmayı temin edemez, huzuru tesis edemezsiniz. Ayağınıza kurşun sıkmış olursunuz. Türkiye’yi şu an ehliyetsiz, liyakatsız kadrolar tarafından yönetiliyor. 15 sene önceki kadro ile bugünkü kadro arasında alaka kalmadı. Darmadağın oldular gittiler’ dedi.

‘AK Partililerin yüzde 70’i içeriye girer’

İktidara geldiklerinde ilk yapacak işlerinin bugünkü yatırımların tamamını durdurmak olacağını söyleyen Karamollaoğlu, şöyle konuştu: Yatırımlar arasında yılda 50-60 milyar liralık kısım heba ediliyor. Dolar seviyesini aşağıya çekip, ithalatı azaltacak ve arkasından da hizmet yatırımlarına döneceğiz. Önce ülkeyi güçlendirecek yatırımlara öncelik vereceğiz. Ülkenin birçok problemini ayrı yatırımla çözmek gerekir. Saadet Partisi olarak bizler bu dengeleri yeniden kuracak bilgiye beceriye sahibiz. Bu memleket huzura muhtaç, bunu mutlaka sağlayacağız. Dış ilişkilerde dost ile hasımı ayırt edemiyorlar. 15 Temmuz ile de mücadele edemediler. O işin içine giremiyorlar. Fazla girdikleri zaman kabak başlarına patlıyor. Bu meseleyi ele alırlarsa AK Partililerin yüzde 70’i içeriye girer.

Kutuplaşmayacağız, kucaklaşacağız

Programın açılış konuşmasını yapan İl Başkanı Mustafa Erduran, seçim atmosferi içerisinde özellikle sosyal medya üzerinden başlatılan birtakım iftira, yalanlama ve karalama kampanyaları ile kardeşin kardeşe düşürülmeye çalışıldığını ifade ederek ‘Bizler asla buna ayak uydurmayacağız. Bizler milli görüşçüyüz. Bizi diğer partilerden ayıran özellik birbirimizin kardeşi olduğu anlayışıdır. Sosyal medya sayfalarında bazı troller bizi ithamlarla karşı karşıya bırakıyor. SP, birilerinin vagonuna bindi diyorlar. 16 yıldır AB’nin, ABD’nin, İsrail’in vagonlarında seyahat edenler bize bunları asla soramazlar. 50 yıldır istikametini düşüncesini ve ideallerini bozmayan yegâne kadroyuz. 24 Haziran seçimleri daha evvel milletimizin yaşamış olduğu seçim imtihanlarından çok daha önem arz ediyor. 24 Haziran sonucunun kutuplaşmaya değil kucaklaşmaya vesile olmasını, yurtdışından saman ithal edip borç batağının altında ezilen bir Türkiye’ye değil yeniden şahlanmış büyük Türkiye’nin kurulmasını umut ediyoruz’ diye konuştu.