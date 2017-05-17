Karamollaoğlu: Ne nokta ne virgül, sadece soru işareti var!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD seyahatini değerlendirdi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Nokta mı kondu, virgül mü kondu. Bazıları 'ne nokta ne virgül diyor sadece soru işareti veya ünlem var' deniyor. Çünkü PYD ile ilgili konuyu Sayın Cumhurbaşkanı dile getirmiş olmasına rağmen Trump'ın ağzından bununla ilgili hiçbir şey çıkmadı. Kalkışmanın baş aktörü Gülen'in iadesi ile ilgili de hiçbir konu gündeme gelmedi" diye konuştu.



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