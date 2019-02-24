Karşıyaka için Kent Tarihi Müzesi sözü

Karşıyaka Çarşısı'nda vatandaşların yakın ilgisi ve sevgisiyle karşılaşan CHP Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Dr. Cemil Tugay, ilçeye övünç kaynağı olacak bir kent tarihi müzesi kazandıracağını söyledi.

Kendisini çarşıda görmekten mutlu olduklarını belirten Karşıyakalılara hizmet etemeye hazır ve her zaman aralarında olacağını belirten Tugay şunları söyledi: "İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Tunç Soyer ile uyum içerisinde çalışacağız. Yeraltı otoparkları yapmak istiyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanları ile ilgili şikayet ve önerilere de duyarlı olacağız. İçerisinde sergi salonlarının da olduğu çağdaş bir kütüphane kuracağız ve Karşıyaka Kent Tarihi Müzesi'ni yapacağız. Kanser Danışma Merkezi ve rehabilitasyon ünitesi kuracağız. Can dostlarımız için hayvan mezarlığı yapacağız. Temel hizmetleri iyileştirmenin yanısıra bahsettiğim projelerle ilçemizin güzelliğine güzellik katacağız."

Eşit oranda hizmet

Anadolu Caddesi'nin üst kısmındaki mahallelere daha çok hizmet götüreceklerini, yeni cazibe merkezleri oluşturmak istediklerini belirten Tugay, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bostanlı'da oturan bir Karşıyakalının Cumhuriyet Mahallesi'ne gezmeye gitmesine neden oluşturacak alanlar yaratmak istiyoruz. Neden olmasın? Bunu başarabiliriz. Tüm Karşıyaka ve Karşıyakalılara hizmet için yola çıktık. Sınırlarımız içerisindeki her yer bizim ve eşit oranda hizmet götüreceğimizden kimsenin şüphesi olmasın."