Kılıçdaroğlu 10. günde avukatlarla yürüdü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Adalet Yürüyüşü bayrama ayrı bir anlam katacaktır. Gerçekten de gerilen, kutuplaşan, söylemlerle adeta yeni düşmanlar yaratan bir Türkiye'den söz etmek hoşuma gitmiyor. Birlikte yaşayan, uygarca tartışan, bir araya gelebilen bir Türkiye hepimizin ortak özlemi. Bu yürüyüşün temel amacı da o." dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki için Ankara Güvenpark'tan başlattığı yürüyüşe devam ediyor.



Bolu'ya yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Köroğlu mevkisinde geceyi geçiren Kılıçdaroğlu, bugünkü yürüyüşten önce gazetecilere açıklama yaptı.



Yürüyüşün 10'uncu gününde olduklarını belirten Kılıçdaroğlu, kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.



Kılıçdaroğlu, bütün vatandaşların bayramını kutlayarak bayramın memlekete huzur, barış ve esenlik getirmesini diledi.



Türkiye'nin gerginliklerde çok acılar çektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:



"Gerginliklerden de kurtulabileceğimiz bir Türkiye umut ediyorum. Bu yürüyüşün Adalet Yürüyüşü olması bu açıdan da çok önemli. Adalet Yürüyüşü bayrama ayrı bir anlam katacaktır. Gerçekten de gerilen, kutuplaşan, söylemlerle adeta yeni düşmanlar yaratan bir Türkiye'den söz etmek hoşuma gitmiyor. Birlikte yaşayan, uygarca tartışan, bir araya gelebilen bir Türkiye hepimizin ortak özlemi. Bu yürüyüşün temel amacı da o."



"Türkiye bu konuda büyük acılar çekti"

Kılıçdaroğlu, Mısır'daki idam kararlarının, kendisini üzen gelişmelerin başında geldiğini ifade ederek, şunları kaydetti:"Siyasi idamların hiçbir topluma yarar getirmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Özellikle Türkiye bunu yaşadı. Türkiye bu konuda büyük acılar çekti. Bir dönem idam ettiğimiz siyasileri sonra andık, sonra kucakladık. Bir anlamda yaptığımız haksızlığı gidermek için havaalanlarına, yollara, caddelere, barajlara, okullara isimlerini verdik. Ama ölen geri dönmüyor. Bu nedenle Mısır'daki yöneticilere ve kardeş Mısır halkına açıkça seslenmek isterim, yarın bayram ve dolayısıyla idamların topluma bir yarar getirmeyeceğini eğer görmek istiyorsanız dönüp Türkiye'nin tarihine bakın."Bayramın bütün İslam alemine barış, kardeşlik ve huzur getirmesi temennisinde bulunan Kılıçdaroğlu, "Bütün İslam dünyasında kan akıyor ve gözyaşı var ama bayramı kutlayacağız. Bu olaylar aynen devam ediyor. Umarım bu sağduyu çağrısı yerini bulur. En azından bu bayramda acı, kan ve gözyaşı olmaz." dedi.Basın mensuplarına açıklama yaptığı sırada, yürüyüşe destek veren ve cübbeleriyle gelen yaklaşık 20 avukat da Kılıçdaroğlu'nun yanında yer aldı. Açıklamanın ardından Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, yaklaşık 17 kilometrelik bugünkü yürüyüşe başladı.​