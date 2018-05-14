Kılıçdaroğlu: 16 yıldır düşüremedin faizi şimdi mi düşüreceksin?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu il binası açılışında konuştu. CHP lideri partisinin yeni seçim bildirisini 21 Mayıs'ta açıklayacaklarını duyurdu. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın seçim vaadi olarak kullandığı faiz indirimi söylemini de "16 yıldır düşüremediğin faizleri şimdi mi düşüreceksin" diyerek eleştirdi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:

Her şehre huzur getireceğiz. Birlikte mücadele edeceğiz.

Günün deyimiyle sorayım T A M A M mı? Artık S I K I L D I K

Suriyeli kardeşlerimizi bu ülkeye getiren sorun yaratan gelecek açısından ciddi kaygılar açan bu ülkeyi yönetenler… 25 Haziranda güzel bir güne uyanacağız. Bütün komşularımıza çağrı yapacağız. Gazi Mustafa Kemal dedi ki ‘Yurtta Barış Dünyada Barış’ Biz de artık barıştan yana tavır koyacağız. Suriyeli kardeşlerimizin evlerini yapacağız.

Bugün ABD Kudüs'te kendi büyükelçiliğini açıyor. Bizim çocuklarımız 60'lı-70'li yıllarda Filistin'in bağımsızlığı için oraya gittiler.

Filistin halkının her zaman yanında olduk. Çünkü biz Kuvayı Milliye, Mustafa Kemal’in geleneğinden geliyoruz.

Mavi Marmara olayından sonra; AKP İsrail'den Gazze Ablukası kalkmasını, özür dilenmesini ve tazminat ödenmesini istesin denildi ancak bir gece AKP Meclis'e yasa getirerek ilişkileri düzeltti. İsrail özür dilemedi, abluka kalkmadı, tazminat ödenmedi!

16 YILDIR DÜŞÜREMEDİN DE ŞİMDİ Mİ DÜŞÜRECEKSİN?

Parayı nereden bulacaksın diyor? Taşerona kadro dedik, olmaz diyordun, oldu. Emekliye bir maaş ikramiye dedik, bin lira verdin. Yetmez ama olsun. Seçim beyannamemizi açıklayacağız. Faize karşıyız diyor, düşüreceğim diyor. 16 yıldır düşürmedin de, 24 Haziran da mı düşüreceksin?

“Halkı yüceltmek bizim görevimizdir, bunun için mücadele edeceğiz. Kadınların iradesi, sezgisi güçlüdür. Cumhuriyet bir kadın devrimidir, kimse unutmasın.”