Kılıçdaroğlu, AB ülkelerinin büyükelçileri ile bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin büyükelçileriyle bir araya geldi.

Ankara'da otelde basına kapalı gerçekleşen yemekli toplantıya, CHP'nin Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, AB Karma Parlamenter Komisyonu üyesi milletvekilleri ile AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger de katıldı. Toplantının ardından açıklama yapan Çeviköz, AB büyükelçileriyle görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun büyükelçilerin sorularına cevap verdiğini kaydeden Çeviköz, şöyle dedi:

"Hem Türkiye-AB ilişkileri hem Türkiye'nin içinde bulunduğu durum hem dış politikayla ilgili güncel meseleler gündeme geldi. Hep sayın Genel Başkanımız yurt dışına ziyarette bulunduğu zaman 'Türkiye'yi şikayete gitti.' diyerek bazı serzenişlerde bulunuyorlar. Bu akşam herhangi bir yorgunluğa yol açmamak için hepsini birden davet edip şikayetimizi toplu olarak kendilerine dile getirmiş olduk."