Kılıçdaroğlu: Almanya'ya kızıyorsunuz ama...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , partisinin grup toplantısında konuştu. Bulgar Parlamentosu üyesi Erdinç İsmail Hayrullah'ın Dışişleri Bakanlığı'nın kararıyla Türkiye'ye girişinin yasaklandığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, " Almanya 'ya kızıyorsunuz, daha kötüsünü siz yapıyorsunuz" dedi.



'BU DÜZEN ANKARA’DAKİ AĞALARIN BEYLERİN DÜZENİDİR'



'VATANDAŞA SORALIM SURİYELİLERE VATANDAŞLIK VERELİM Mİ VERMEYELİM Mİ?'



'AYNI ŞEYİ SEN YAPIYORSUN'

İşte Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları:Bugün gerçekten acı bir olayla karşılaştık. Bursa Ankara karayolunda kadın işçileri Ankara’ya taşıyan bir otobüs devrildi. 7 kadınımız hayatını kaybetti. Kadınların böyle bir tabloyla karşılaşması hepimizi üzdü. Umarım böyle acı bir olayla bir daha karşılaşmayız.Ben bugün annelere seslenmek istiyorum. Bir evde huzur varsa o mahallede huzur vardır. Mahallede huzur varsa şehirde, ülkede huzur vardır.15 yılda “refahı artırdık” diyorlar. Sevgili anneler bir sorun. 15 yılda benim çocuğum neden işsiz diye sorun.Asgari ücretli kadın kardeşlerime sesleniyorum. Sana verdiklerini daha fazlasını zamla geri alıyorlar, sen artık bu düzene ‘hayır’ demek zorundasın. Bu düzen Ankara’daki ağaların beylerin düzenidir. Bizim savunduğumuz emeğin düzendir.Bizim çocuklarımız işsiz peki Suriye'den gelen asgari ücretin altında çalışan Suriyeliler var mı? Var. Benim evladım işsizken onlara iş kapsını açan düzen hakça bir düzen midir?Şimdi Suriyelilere vatandaşlık vereceğiz diyorlar. Her konuda milli irade diyorsunuz e gel o zaman güzel kardeşim gel beraber referanduma gidelim. Vatandaşa soralım Suriyelilere vatandaşlık verelim mi vermeyelim mi?Bakın bu konuda hiç konuşmuyorlar. Dikkat buyurunuz. Sen referandum demiyor musun? İşte referandum, konuş. Millet şaşar mı şaşmaz. Ses çıkmıyor.Sayın Binali Yıldırım çok açık çok net bir çağrı yapıyorum. Parlamentoda her türlü desteği vermeye hazırız. Vatandaşımıza soralım.2 bakan Almanya’ya gidip konuşma yapacaklar. 2 bakana izin verilmemesi hem iktidar tarafından, hem bizim tarafımızdan tepkiyle karşılandı.Bir konuyu eleştiriyorsanız önce dönüp kendine bakman lazım. Bizde adı şudur, iğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır.Bir örnek vermek istiyorum. Bulgaristan’da çok sayıda vatandaş geldi Türk vatandaşı oldu. Orada partileri var. Bulgaristan’dan buraya gelip propaganda yapıyor oradaki siyasetçiler.Ama şu yapıldı. Bulgaristan’da Türk kökenli hem bu de Bulgar vatandaşı olan Erdinç İsmail Hayrullah, Bulgar parlamentosunda dostluk grubu başkanı. Türkiye’de propaganda yapmak istiyor. Türkiye’ye girişi yasaklandı. Dışişleri yasakladı. Neden yasakladı? Aynı şey sen yapıyorsun. Buradan Sayın Cumhurbaşkanına Sayın Başbakan’a soruyorum. Bu Türk vatandaşının, çifte vatandaşlara gelip propaganda yapmasını neden yasaklıyorsunuz? Neden?Almanya’ya kızıyorsun daha kötüsünü sen yapıyorsun. Siyasette çifte standart olmaz. Neden izin vermiyorlar biliyor musunuz? Nasıl Türkiye’yi ayrıştırıyorlarsa Bulgaristan’daki Türkleri de ayrıştırıyorlar. Hak ve Özgürlükler Partisi’nin karşısına Dost Partisi’ni kurdurdular. Bu olabilir mi anneler?