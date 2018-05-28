Kılıçdaroğlu: Aradığımız şey huzur, huzur, huzur

CHP lideri Kılıçdaroğlu: Huzur, Huzur, Huzur... Bu memlekette aradığımız tek şey huzur

Kılıçdaroğlu: Aradığımız şey huzur, huzur, huzur
28 Mayıs 2018 Pazartesi 13:35

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Esnaf Minibüsçüler Esnaf Odası ziyaretinde konuştu. Minibüsçülerin sıkıntılarına değinen Kılıçdaroğlu “Huzur, Huzur, Huzur… Bu memlekette aradığımız tek şey huzur” dedi.

Ekonomideki son duruma da değinen CHP lideri “Dolar yükseliyor diyorlar. Dolarda bir şey yok. Durduğu yerde duruyor. Türk Lirası değer kaybediyor. Her şeyi dolara endekslediler. Köprüden geçersin dolarla, ceza yersin dolarla. Yarın siz minibüs alacaksınız onu da dolara endeksleyecekler. Memlekette Türk Lirası nerede? Türk Lirası eriyor… Zarara uğrayacak olan sizsiniz. Bu ülkenin çalışanları faturayı ödüyor” diye konuştu.

Etiketler; #chp #kemal kılıçdaroğlu
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