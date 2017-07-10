Kılıçdaroğlu, Berberoğlu'nu ziyaret ediyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekili Enis Berberoğlu'nu cezaevinde ziyarete etti

Kılıçdaroğlu, Berberoğlu'nu ziyaret ediyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasıyla Adalet Yürüyüşü başlatmış ve 25 gün boyunca Ankara'dan İstanbul'a yürümüştü. Dün akşam da Maltepe'de milyonlara seslenen Kılıçdaroğlu, bugün saat 10.50 itibari ile Maltepe Cezaevine geldi. Kılıçdaroğlu, Berberoğlu'nu ziyaret edecek.


 

Etiketler; #chp #kemal kılıçdaroğlu
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