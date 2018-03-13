Kılıçdaroğlu: Birisi seçim birisi baraj derdinde

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'u eleştiren Kılıçdaroğlu, "Bu yasa ile haksız temsil artıyor milli irade gasp ediliyor" dedi. Kılıçdaroğlu, "Bu teklif aynı zamanda sopalı bir seçim hazırlığıdır" diye konuştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözlerinin satır başları şöyle:



Dün gece Meclis'te ittifak ve seçim hileleri kanunu görüşüldü. Kanunda nasıl dolanabiliriz. Yani oyumuzu arttırmadan masa başında milletvekili sayısını nasıl artırırız. Kanun bunun üzerine kurulu. Recep Bey nasıl bir daha cumhurbaşkanı seçilebilirim diyor. Devlet Bey ben barajı aşamam barajı aşmam lazım diyor. Birisi seçim birisi baraj derdiyle yan yana geldiler. Bir seçim hileleri kanunu hazırlayalım Meclis'in çalışmadığı pazartesi günü getirelim sabaha karşı bunu geçiririz dediler.



İttifak yapacaklarmış. Yaparlar ittifak biz ittifaka karşı değiliz. İttifak ne zaman yapılır? Parlamento vardır partiler orada ittifak yapar. Ama parlamentodan bakan seçmiyorsanız parlamentonun işlerini sıfırlamışsanız neden ittifak yaparsınız? Cumhurbaşkanı için ittifak yapıyorlar. Cumhurbaşkanı için ittifaka gerek yok ki. Ama yasayı çıkarttılar. Bu yasa ile haksız temsil artıyor milli irade gasp ediliyor. Baraj fiilen devam ediyor. 12 Eylül darbecileri getirmiş. Kim savunuyor? 20 Temmuz darbecileri savunuyor. 2 baraj getiriyorlar. Birincisi yüzde 10 ikincisi yüzde 51.



'SOPALI SEÇİM HAZIRLIĞI'



Bu düzenleme temsilde adalet ilkesine aykırı. Bu teklif seçim güvenliğini ortadan kaldıracak şekildedir. Mühürsüz oy pusulalarını geçerli hale getiriyor. Bu teklif aynı zamanda sopalı bir seçim hazırlığıdır. Herhangi bir kişi polisi jandarmayı çağırabilir. CHP’nin oylarının önde olduğunu gören bir kişi polisi jandarmayı çağırıp gelin burada hile ar diyebilir. Partilerin denetiminin azaltılması amaçlanmaktadır. Parti devletinin memurlar sandık başında görev yapacak.



Sandığı seçmenden kaçırma planı var. Vali, istediği sandığı istediği yere kurdurabilecek. Bütün milletime sesleniyorum: Masa başında milletvekili sayısını artmayı düşünenleri sandığa gömeceğiz. Ne yaparsa yapsınlar 2019’da o zatı oradan aşağı indireceğim. Seçimi hileli yollarla kazanacağını zannediyor. Hileye izin vermeyeceğiz sel gibi akacağız ve sandıklarda kazancağız.