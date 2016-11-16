Kılıçdaroğlu: Bunlardan olsa olsa Saf Parti olur

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden, başkanlık sistemi tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkanlığın bir rejim tartışması olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, "Herkes kandırıyor bunları. PKK kandırdı, IŞİD kandırdı, FETÖ kandırdı. Bunlardan AK değil olsa olsa Saf Parti olur. Ülkemizin güçlenmesi rejimin güçlü bir demokrasi ile taçlandırılmasıyla olur, Türkiye Cumhuriyeti'ni tek adam diktasına çevirerek değil. Başkanlık bir rejim tartışmasıdır. Demokrasiden değil, diktadan yana olan hiç kimseye geçit vermeyeceğiz. Demokrasi bu ülkenin güvencesidir" ifadelerini kullandı.
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