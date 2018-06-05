Kılıçdaroğlu: Bütün parti başkanlarının telefonu dinleniyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, emek ve meslek örgütleri yöneticileriyle bir araya geldi

Kılıçdaroğlu: Bütün parti başkanlarının telefonu dinleniyor
05 Haziran 2018 Salı 16:06

Şişli'de bir otelde düzenlenen toplantıda bir konuşma yapan Kemal Kılıçdaroğlu, “Bir istibdat dönemi yaşıyoruz. Hepinizin cep telefonları dinleniyor. Hepimizin normal telefonları da dinleniyor. En başta benimki ve benim partili arkadaşlarımın. Bütün parti yöneticilerinin telefonları dinleniyor. Bir istihbarat devletine dönmüş durumdayız. Bunu diktatörler yapar. Özgüveni olmayan, diktatörler yapar. Diktatörler bir ülkeyi barış içinde yönetemez" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #chp #kemal kılıçdaroğlu
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