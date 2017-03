Kılıçdaroğlu: Çocukları milletvekili olacak, askere gitmeyecek, iki yıl sonra emekli olacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekili yaşının18 düşmesini eleştirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , Hilton Otel'de Karadeniz dernek, federasyon ve vakıf temsilcileriyle bir araya geldi.

"TEK ADAM REJİMLERİ BİR ÜLKEYE KAN GETİRİR, GÖZYAŞI GETİRİR"

"YENİKAPI RUHUNA SAHİP ÇIKAN TEK KİŞİ ŞU KARŞINIZDA GÖRDÜĞÜNÜZ KARDEŞİNİZDİR"

"KORKU YARATARAK 'EVETLERİ' ÇOĞALTMAYA ÇALIŞIYORLAR"

"BİZ KUVAYİ MİLLİYECİYİZ. BİZ ÜLKEMİZİ SEVERİZ"

"NİYE VALİLER BASKI YAPIYOR, NİYE KAYMAKAMLAR BASKI YAPIYOR?"

"ANKARA'DAKİ BEYLERİN ÇOCUKLARI HEM ASKERE GİTMEYECEK, HEM MİLLETVEKİLİ OLACAK

Toplantıya Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra TBMM Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi ve İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat katıldı.Kemal Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmasında, "Kimin isteği üzerine bunlar gerçekleşiyor. Acaba milli kurtuluş savaşında elde edemediklerini bu anayasa değişikliği ile mi elde etmek istiyorlar. Hepimizin oturup düşünmesi lazım. En başından beri, 16 Temmuz'dan beri, oturup kararımızı verirken düşüneceğiz. Rejim değişikliği, 'yok rejim değişikliği' diyorlar. Bugünkü rejimde bütün yetkiler bir kişiye verilmiş mi? Verilmemiş. Demokratik parlamenter sistem var. Bu modelde bütün yetkili bir kişi. Bu rejim değişikliği değil de nedir Allah aşkına, çocuk mu kandırıyorlar" dedi.Kemal Kılıçdaroğlu, "Tek adam rejimleri bir ülkeye kan getirir, gözyaşı getirir. Örnek mi istiyorsunuz, buyurun Libya'ya bakın, kaldı mı Kaddafi? Ve ortada Libya kaldı mı? Suriye vardı, Irak vardı. Türkiye'yi kan ve gözyaşının aktığı bir Ortadoğu ülkesine dönüştürmek istiyorlar. Üstelik bunu bir anayasa değişikliği ile yapmak istiyorlar" diye konuştu.Kılıçdaroğlu, "Osmanlı, Osmanlı, Osmanlı diyorlar. Elbette Osmanlı bizim atamız. Biz Osmanlı ile gurur duyuyoruz. Ama Türkiye Cumhuriyeti ile daha fazla gurur duyuyoruz. Atalarımızı red mi ettik? Hayır. Peki atamıza sahipsek, tarihimize sahipsek, onların getirdiği kurallara sahip çıkacaksak niye parlamento düzenimizi kaldırıyoruz? Neden parlamenter demokratik sistemden vaz geçiyoruz" dedi.Kılıçdaroğlu, Yenikapı mitinginde yaptığı konuşmasını hatırlatarak, "Yenikapı ruhuna sahip çıkan tek kişi şu karşınızda gördüğünüz kardeşinizdir.16 Temmuz'da ne dediysem, Yenikapı'da ne dediysem, dün ne dediysem bugün de aynı şeyi söylüyorum. İnandım şeyleri söylüyorum" şeklinde konuştu.Kemal Kılıçdaroğlu, "hayır çıktığı zaman bizim Cumhurbaşkanı'nın istifasını isteyeceğimizi söylüyorlar. Biz neden cumhurbaşkanın istifasını isteyelim. Cumhurbaşkanını biz seçmedik ki, halk seçti, süresi var mı? Var, 2019. 2019'a kadar cumhurbaşkanlığı görevini yapacak. Korku yaratarak 'evetleri' çoğaltmaya çalışıyorlar. Bizde sevgi yaratarak, dostluk yaratarak, insanca yaşama talebimizi dile getirerek 'hayır' diyoruz" dedi.Kılıçdaroğlu, "Çıkıp şunu söylesinler, Şavşat'tan Ardanuç'a giderken terör örgütünün saldırısına uğrayan hangi liderdi Allah aşkına. Onlar mı saldırıya uğradılar, biz saldırıya uğradık. Ben ülkemi seviyorum, sizin sevdiğiniz gibi. Bu ülkenin refahı için mücadele ediyorum. Beraber mücadele edeceğiz. Bunlara hiç ama hiç kulak asmayın. Bizi farklı bir tartışmanın içine çekmek istiyorlar, bilinçli olarak. Anayasa tartışılmasın, başka bir şey tartışılsın. Bu tuzağa düşmüyoruz. vatandaş bu anayasa değişikliğinin, kendisi, torunları ve çocukları için hangi tehlikeleri içerdiğini bilmesi lazım. Bizim derdimiz bu. Biz her yerde, her ortamda teröre karşı çıktı, boyunda eğmedik. Eğmeyiz de zaten. Biz Kuvayi Milliyeciyiz. Biz ülkemizi severiz. Her vatandaşımın da kendi ülkesini sevdiğine inanırım, hiçbir ayrım yapmam. bayrak bizim bayrağımızdır, bu kadar açık, bu kadar net. özel bir tartışma alanı yaratıp, anayasa değişikliklerini gölgelemek istiyorlar. Bu tuzağa düşmeyeceğiz" şeklinde konuştu.Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir 'evet' kampanyası açtıklarını biliyoruz. Valisiyle, kaymakamıyla, ordusuyla, polisiyle... Bizim kampanyamız milletin kampanyasıdır, devletin kampanyası değildir. Biz milletimizi güveniyoruz. Bu millete güveniyorum ben, milletin sağ duyusuna güveniyorum, milletin demokrasisine sahip çıkacağına inanıyorum. Valisi, kaymakamı telefon ediyor, 'efendim sizin köyden şu kadar evet çıkmazsa size hizmet götürmeyeceğiz'. Biz bunları gayet iyi biliyoruz. Onlar bu milleti tanımıyorlar. Bu milletin üstüne baskı kuranları, milletin ne yaptığını gayet iyi biliyoruz. Bu milletin kendi ülkesine bağlı olduğunu, öyle anlaşılıyor ki o valiler, o kaymakamlar hala öğrenememişler. Yukarıdan talimatla iş yapıyorlar. Madem sen Türkiye'nin bekası için, demokrasisi için güzel bir anayasa değişikliği getiriyorsan niye anlatmıyorsun. Niye valiler baskı yapıyor, niye kaymakamlar baskı yapıyor? Niye vatandaşa illa buna 'evet' diyeceksiniz diye zorlama yapıyor. Çünkü yaptıklarının yanlış olduğunun, hatalı olduğunu onlarda biliyorlar. Güzel bir şey yapıyorsan, niye çıkıp millete 'evet'in şunun için söyleyin' diye söylemiyorsunuz. 'Hayır çıkarsa kaos olur, bilmem ne olur'. Sen bunu bırak kardeşim, sen bu anaysa değişikliğiyle neyi getiriyorsun çıkıp bunu anlat" dedi.Kılıçdaroğlu, "18 yaşını niye getirdiler ben size söyleyeyim. Bir; Ankara'daki beylerin çocukları için geldi. İki; bunlar milletvekili olacak. Üç; ömür boyu askerlikten muaf olacak. Dört; iki yıl sonra emeklilik hakkı kazanacak. Ayda 10-15 bin lira emekli aylığı alma hakkına sahip olacak. Bundan daha iyi ballı börek olabilir mi? Kendi çocukları için getiriyorlar. Niçin geliyorlar. Sizin çocuklarınız, bizim çocuklarımız askere gidecek. Ankara'daki beylerin çocukları hem askere gitmeyecek, hem milletvekili olacak, iki yıl içinde emeklilik hakkı kazanacak. Ayda 15-20 bin lira emekli aylığı alacak. Vicdan denen bir şey var, ahlak denen bir şey var, inanç denen bir şey var. Bunların hiçbirisi yok. 18 yaşın hikayesi budur, anlatın her yerde, olay budur" şeklinde konuştu.Kılıçdaroğlu, "Kalkıyorsunuz meydanlarda 'idam idam', 'gelirse tamam'. Niye getirmiyorsunuz? Başbakan sizden, bakanlar sizden, Adalet bakanı sizden, bürokratlar sizden, valiler sizden, kaymakamlar sizden. Sayın Bahçeli'de destek veriyor. 19. madde olarak da bunu n getirseydiniz. Bu konuda fazla bir şey söylemek istemiyorum. Siyaset her konuda vatandaşa doğruları söylemi. Siyasetin aktörleri halka başka yeri gösterip öbür taraf kaçarsa, sağ gösterip sol vurursa bunlar doğru değildir. Halkımızın da bütün bunları bilmesi lazım" diye konuştu. Kılıçdaroğlu, "Yeni model de güven oyuna gerek yok gelmeyecek. Peki bu 80 milyonun seçtiği milletvekilleri mecliste ne iş yapacak? Güven oyu yok, gen soru yok. Ne iş yapacak bunlar. İdari yapıyla ilgili de bütün yetkiler verilmiş zaten yukarıya. Ney yapacak? Bir süre sonra şunu yapacaklar; 'bu meclise de gerek yok' diyecekler, 'cumhurbaşkanı bütün kararları çıkarıyor. Bu 600 milletvekili de zaten boşuna maaş alıyor, biz bunu da kapatalım' diyecekler. İş oraya gelecek.Sonra seçim yapamaya da gerek yok, 'ne gerek var seçime, ben zaten memleketi yönetiyorum, ben olmadığım zaman zaten dayım var işi başında, dayım yönetiyor'. Neye itiraz ediyorsunuz, birisi itiraz mı etti, tayin edeceği hakime diyecek ki, 'bunu atın içeriye'" şeklinde konuştu.