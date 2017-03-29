Kılıçdaroğlu: Çocuklarımız için, demokrasi için hayır!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , 16 Nisan'da yapılacak referandumun bir parti seçimi olmadığını belirterek, ''Bu bir memleket meselesi. O yüzden hangi partiye, hangi ideolojiye inanıyorsak, ortak paydada buluşalım. Düşünce özgürlüğü, bağımsız, tarafsız yargı bizim ortak paydamız. Geleceğimiz için, çocuklarımız için demokrasimiz için hayır oyu verdiğimizi gururla söyleyeceğiz" dedi.



TEK ADAMA HAYIR DİYECEĞİZ



ŞEHİT YAKINI KONUŞTU

ÇOCUKLARIMIZ VE DEMOKRASİ İÇİN HAYIR OYU

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri'nin Sarız İlçesinde halka hitap etti. Kılıçdaroğlu, 16 Nisan'da yapılacak referandum ile ilgili görüşlerini açıklarken, ''Bu anayasa değişikliği ne getiriyor? İşsizliği çözüyor mu? Refahı getiriyor mu? Hayır. Bu anayasa değişikliğinde hiçbir kelime yok. Bu ülkenin muhafazakarına sesleniyorum, milliyetçisine sesleniyorum, sosyal demokratlarına sesleniyorum. Hep birlikte hayır diyelim, hayırlı bir iş yapalım'' ifadelerini kullandı. Türkiye'de demokrasinin kolay kurulmadığını kaydeden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:''Milli iradenin her zaman arkasında durduk. Tek adamlığa hep hayır dedik. Atatürk de tek adam olmadı. Hep kararlarını birlikte aldılar. Sivas'ta, Erzurum'da, Ankara'da hep birlikte karar aldılar. Şimdi diyorlar ki tek adam bu yetkileri alsın. Bu bir parti meselesi değildir. Parti seçimine gitmiyoruz, bu bir memleket meselesi. O yüzden hangi partiye, hangi ideolojiye inanıyorsak, ortak paydada buluşalım. Düşünce özgürlüğü, bağımsız, tarafsız yargı bizim ortak paydamız. Bizi tek adam yönetsinler diyorlar. Buna hayır diyeceğiz. Hayır çıkarsa kaos olur, memleket karışır, diyorlar. Niye karışsın? Niye kaos çıksın? Cumhurbaşkanı, Başbakan hep yerinde duracaklar. Bu anayasa değişikliğiyle Binali bey kendisini tasfiye etmeye çalışıyor, haberi yok. Biz onun makamını savunuyoruz. Yerinde kalsın diyoruz. Hayır çıkarsa, herkes yerinde kalacak. Ama hayır çıkarsa, neyi görmüş olacağız? Demokratik sistemde aksaklıklar var, bunları göreceğiz ve aksaklıklar düzeltilsin istiyoruz. Örneğin, seçim barajı yüzde 10, yüzde 1 oy alan da parlamentoda temsil edilsin istiyoruz.''Seçim otobüsünün üzerinden halka hitap eden Kılıçdaroğlu, ezan okunurken konuşmasına ara verdi. Bu arada bir şehit yakını, mikrofonu alarak, ''Ben şehit yakınıyım, biz hayır dediğimiz zaman terörist olacakmışız. Benden terörist olur mu?'' dedi. Kılıçdaroğlu da konuşmasında şunları söyledi:''Bu kadar acıyı yaşayanlara terörist demek yakışık almaz. Bu ülkenin evlatları El Bab'a gider şehit olur, terörle mücadelede şehit olur. Ancak Ankara'daki bu beyler çocukları için milletvekili olma yolunu açıyorlar. 18 yaşında milletvekili seçilecekmiş. Şehitlerimiz için, gazilerimiz için, evlatlarımız için hayır demeliyiz. Çiftçi ektiği ürünün karşılığını alamıyor. İşçi alın terinin karşılığını alamıyor. Mazot, akaryakıt aldı başını gidiyor. Bu ortamda niye referanduma gidiliyor? Bunların hepsini biliyoruz. 16 Nisan'da sandığa gideceğiz, birinci şartımız bu. İkinci şartımız, onurumuzla, şerefimizle gideceğiz ve hayır oyu vereceğiz. Geleceğimiz için, çocuklarımız için demokrasimiz için hayır oyu verdiğimizi gururla söyleyeceğiz. Ben de söz veriyorum, Anadolu'yu köy köy gezeceğim ve hayır oyu isteyeceğim. Hep birlikte yaşayacağız, kardeşçe yaşayacağız, düşüncelerimiz farklı da olsa bir masanın etrafında huzurla oturacağız.''CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sarız Belediyesi tarafından yaptırılan Kadın Misafirhanesi'nin açılışını da yaptı. Burada kalan kadınlarla sohbet eden Kılıçdaroğlu, ''Referandumda hep birlikte tek adamlığa hayır diyeceğiz'' dedi. Fatma Tunç adlı genç bir anneyle de konuşan Kılıçdaroğlu, ''Köylerden ilçe merkezine gelen erkekler, kahveye gidiyor, çarşıya, pazara gidiyorlar işlerini görüyorlar. Kadınların ise gidecek bir yerleri yok. Belediyenin bu misafirhanesi, kadınlar için güzel bir hizmet olmuş'' dedi. Kılıçdaroğlu'na burada Dut tatlısı, yufka, peynirli ve ıspanaklı börek ikram edildi. CHP lideri, tattığı Dut tatlısını beğendiğini, güzel bir lezzet olduğunu söyledi. Kemal Kılıçdarloğlu, daha sonra Sarık Belediyesi'ni de ziyaret etti.