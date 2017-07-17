Kılıçdaroğlu: Daha fazla sokak protestosu düzenleyeceğim

İngiliz gazetesi The Times'e açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bundan sonra daha fazla sokak protestosu düzenleyeceğini söyledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiliz gazetesi olan The Times'e özel açıklamalarda bulundu. Adalet Mitingi'ne ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, bundan sonra daha fazla sokak protestosu düzenlemeyi düşündüğünü söyledi.



15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili de açıklama yapan Kılıçdaroğlu, darbe girişimine karşı olduğunu ve yaşananların da halkın demokrasi savaşı olduğunu söyledi. Ancak bir de Saray'ın 15 Temmuz'u olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, Saray'ın darbe girişiminden yararlandığını ve ilan edilen OHAL ile istenilenin yapıldığını söyledi. Kılıçdaroğlu, buna da 'Saray'ın darbesi' dediklerini belirtti.



Buna gülüyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi için terörist demesi konusunda da açıklama yapan Kılıçdaroğlu, terörist tanımını kabul etmediğini ve buna güldüğünü açıkladı.Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "Eğer biri demokratik olmayan bir kültürden geldiyse, benim yürüyüşüme de terörist yürüyüş diyecektir."