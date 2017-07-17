Kılıçdaroğlu: Daha fazla sokak protestosu düzenleyeceğim

İngiliz gazetesi The Times'e açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bundan sonra daha fazla sokak protestosu düzenleyeceğini söyledi

Kılıçdaroğlu: Daha fazla sokak protestosu düzenleyeceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiliz gazetesi olan The Times'e özel açıklamalarda bulundu. Adalet Mitingi'ne ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, bundan sonra daha fazla sokak protestosu düzenlemeyi düşündüğünü söyledi.

15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili de açıklama yapan Kılıçdaroğlu, darbe girişimine karşı olduğunu ve yaşananların da halkın demokrasi savaşı olduğunu söyledi. Ancak bir de Saray'ın 15 Temmuz'u olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, Saray'ın darbe girişiminden yararlandığını ve ilan edilen OHAL ile istenilenin yapıldığını söyledi. Kılıçdaroğlu, buna da 'Saray'ın darbesi' dediklerini belirtti.


Buna gülüyorum


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi için terörist demesi konusunda da açıklama yapan Kılıçdaroğlu, terörist tanımını kabul etmediğini ve buna güldüğünü açıkladı.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "Eğer biri demokratik olmayan bir kültürden geldiyse, benim yürüyüşüme de terörist yürüyüş diyecektir."
Etiketler; #kemal kılıçdaroğlu #sokak protestosu #adalet
Önceki Haber
Aracıyla vurup kaçmıştı, jandarma yakaladı
Sonraki Haber
Kılıçdaroğlu: Daha fazla sokak protestosu düzenleyeceğim
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.