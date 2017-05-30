Kılıçdaroğlu: Darbeyi nasıl kapatırız hesabı içindeler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'nun çalışmalarını eleştirerek, "Komisyon, darbeyi aydınlatmak ve darbeyi yapanları ortaya çıkarmak değil; darbeyi nasıl kapatırız, onun hesabı içinde. 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu değil, darbe girişimini kapatma komisyonu" dedi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti genel başkanı olarak partisinin grup toplantısına katılması üzerinden 'çift başlılık' eleştirisinde bulunan Kılıçdaroğlu, "Referandum döneminde, 'çift başlılık' dedim. 'Hayır, yok. Tam tersine çift başlılık var, engellemeye çalışıyoruz' dediler. Bugün benim söylediğim her cümlenin, her kelimenin doğru olduğu ortaya çıktı. Bugün, devlette çift başlılık var ve bugün TBMM, ilk kez çift başlılığı yaşadı. Özellikle 'Evet' oyu kullanan sevgili yurttaşlarıma hitap etmek isterim. Eğer biz, yeniden düşünürsek yaptığımız hatanın farkına varırsak devleti devlet yapanın adalet olduğunu, devleti devlet yapan kurumun liyakat olduğunu yeniden düşünür ve bunun hayata geçmesi için birlikte mücadele edersek kucaklarımızı size açıyoruz. Gelin, Türkiye'yi yeniden tepeden tırnağa demokrasi bağlamında inşa edelim" diye konuştu.



"ASIL FAİLLER YAKALANMADI"

"KOMİSYON 'DARBEYİ NASIL KAPATIRIZ' HESABI İÇİNDE"

"YILDIRIM'IN VE ERDOĞAN'IN BİLGİ VERMESİ LAZIM"

"15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİYLE KARŞI DARBENİN ALT YAPISI OLUŞTURULMUŞTUR"