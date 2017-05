Kılıçdaroğlu: Demokrasi mücadelesini yeni başlatıyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğa'ın AK Parti üyeliğine ilişkin Kılıçdaroğlu, "Evet oyu verenlerin bir kısmı da şimdi pişmanlar. Neden? Bugün tarafsız bir cumhurbaşkanlığı süreci doluyor artık. Bir partinin genel başkanı artık 80 milyonun Cumhurbaşkanı olamaz. O dönem bitti. Bir partinin genel başkanı sadece o partiye oy verenlerin Cumhurbaşkanıdır. Saygıyı da bu çerçevede görecektir.Tarafsızlık üzerine yemin edildi. Bir partinin genel başkanı hangi tarafsızlık üzerine yemin edecek? Fenerbahçe kaptanını Fenerbahçe maçında hakem yapacaksın olur mu böyle şey? Biz bunu anlattığımızda inanmıyorlardı. Kılıçdaroğlu doğru söylemiyor deniyordu. Bugün hepiniz tanık oluyorsunuz. Bugün törenle üye oluyor. Bir partinin genel başkanı AYM'ye, HSYK'ya hakim tayin edecek. Bütün üst düzey yöneticileri tayin edecek. Devlet de o olacak" dedi.





YUMRUĞUNU KÜRSÜYE VURAN KILIÇDAROĞLU, "BUNA ELBETTE İZİN VERMEYECEĞİZ"



Kılıçdaroğlu, yumruğunu kürsüye vurarak, "Buna elbette izin vermeyeceğiz. Onun için diyorum mücadelemiz yeni başlıyor diye" dedi.





"1 MİLYON 220 BİN TAŞERON İŞÇİSİ VAR SEÇİMDE VERDİKLERİ SÖZÜ TUTMADILAR"



Taşeron işçi sorununa değinen Kılıçdaroğlu, "Bugün 1 milyon 220 bin taşeron işçisi var. Seçim meydanlarında söz verdiler CHP söz verdiği için seçimden sonra aylar geçti taşeron işçilere kadro verilmedi. Sizin hakkınızı her ortamda vereceğiz. Kadro verilinceye kadar mücadelemize devam edeceğiz. Sizden destek istiyoruz" dedi.





"126 MİLYAR DOLAR TARIM ÜRÜNÜ İTHAL EDİLDİ 14 YILDA"



Kılıçdaroğlu, "15 yıldır hangi istikrar geldi? Fiyatlara bakıyorum anormal. Açlık sınırı 1500 TL'nin üzerinde yoksulluğun istikrarı. Üreten değil sadece tüketen bir Türkiye oldu. Tarım ithal eder bir ülke oldu kendi kendisine yeten bir ülkeydi. 126 milyar dolar tarım ürünü ithal edildi 14 yılda. 126 milyar dolar bizim çiftçimize verilseydi dünyayı beslerdi. Çalışkan bizim çiftçimiz. Topraklarımız verimli. Kendi çiftçimize değil başka ülkenin çiftçisine ödendi. İki Trakya büyüklüğünde alan toprağımız var maalesef üretmiyoruz" ifadelerini kullandı.





"REFERANDUMDAKİ BÜTÜN EŞİTSİZLİKLER AKPM RAPORUNA DA GİRDİ"



Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin Türkiye'nin siyasi denetime alınmasını öngören raporu kabul etmesine ilişkin Kılıçdaroğlu, "Son yaşadığımız referandumdaki bütün eşitsizlikler bu rapora da girdi. Meşru bir referandum olmadığı rapora girdi" dedi.





"DİJİTAL ANSİKLOPEDİNİN YASAKLANDIĞI BİR SÜRECİ YAŞIYORUZ. HANGİ GEREKÇE İLE?"



Kılıçdaroğlu, "Yayınlanan son 2 kararnameye değinen Kılıçdaroğlu, "2 OHAL kararnamesi daha yayınlandı. 'OHAL'de seçime gitmeyiz' deniliyordu gidildi. Öyle bir noktaya geldik ki, Dijital ansiklopedinin yasaklandığı bir süreci yaşıyoruz. Hangi gerekçe ile? Yanlışlık yaptık denilerek göreve iade edilenler dava açmasın diye kararnameye hüküm koydular" dedi.





"TÜRKİYE'DE OHAL UYGULAMASI İLE ANAYASA FİİLEN ASKIYA ALINMIŞTIR ANAYASA YÜRÜRLÜKTE DEĞİLDİR"



Kılıçdaroğlu, "Türkiye'de OHAL uygulaması ile anayasa fiilen askıya alınmıştır. Türkiye'de anayasa yürürlükte değildir. bir OHAL kararnamesi ile herkes her an hapise atılabilir tutuklanabilir. Mal varlığına el konulabilir. Kimsenin can ve mal güvenliği yok" dedi.





"TBMM BAŞKANLIĞININ AÇIKÇA ONURU İLE OYNANMAKTADIR TBMM BAŞKANI İTİRAZ DAHİ ETMİYOR"



Kılıçdaroğlu, "TBMM'nin vermediği yetkileri bile OHAL kararnameleri ile düzenliyorlar. TBMM başkanı itiraz dahi etmiyor. TBMM başkanlığının açıkça onuru ile oynanmaktadır. Dikta yönetimlerinin bütün koşulları OHAL ile sağlanmıştır" dedi.





"TÜRKİYE'DE HAK HUKUK VE ADALET KAVRAMLARI ARTIK OHAL UYGULAMALARI İLE YOK"



Kılıçdaroğlu, "Türkiye'de hak hukuk ve adalet kavramları artık OHAL uygulamaları ile yok. Hukukun üstünlüğü değil dikta yöneticilerinin egemenliği sağlanmıştır. Hapishaneler tıka basa dolu. Sırayla uyumaktalar. İşkence ve kötü muamele Türkiye Cumhuriyeti hükümeti tarafından da tanınmıştır. Anadolu Ajansı işkenceye uğrayanların fotoğraflarını bütün dünyaya servis etmiştir" diye konuştu.





"ATİLLA TAŞ ATTIĞI TWEET YÜZÜNDEN HAPİSTE BİLDİĞİMİZ SAYGIDEĞER BİR İSİM"



Kılıçdaroğlu, "Ahmet Şık, FETÖ suçlamasıyla hapiste. Buna vicdan, ahlak denir mi? Atilla Taş attığı Tweet yüzünden hapiste terör suçlaması ile. Bildiğimiz saygıdeğer bir isim ne zaman eline silah aldı? Bütün dünya bunları biliyor. Boşuna mı AKPM denetim kararı aldı" dedi.





"YSK'DAKİ 10 KİŞİ YARGIÇ DEĞİL YSK'NIN ÇETESİNİ OLUŞTURMAKTADIR"



Referandum sonuçlarına değinen Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı: "YSK'da görev yapan 10 hakim yasalara uymamışlardır. Yasalara uymayanlara bizim hukukumuzda çete denir. YSK'daki 10 kişi yargıç değil YSK'nın çetesini oluşturmaktadır. Bütün uluslararası raporlara girdi. Mühürsüz seçim olarak tarihe kaydedilmiştir.





SENİN ÇETELİĞİNİ GÖSTERECEĞİM SANA



'Bir tek adamdan talimat alırım eğilirim ben hakim değil çeteyim başımdaki kişi de çete reisiyim diyor.' Senin çeteliğini göstereceğim sana. Yargıç onurlu biridir. Kimsenin önünde eğilmez. Gerdan kıran, 'kanun tanımıyorum' diyen adama yargıç mı denir? Birer çete mensubunu üyeleri olarak tarihe geçecek onlar."





"YSK'NIN BÜTÜN AYAK OYUNLARI İLE 49'UN ALTINA İNDİREMEDİLER"



Kılıçdaroğlu, "YSK'nın bütün ayak oyunları ile 49'un altına indiremediler. Yüzde 49 demokrasi paydasının bütünüdür. Yüzde 49 bu ülkede demokrasiye inananların ortak oyudur. Yüzde 49 paydasını küçültmek için değil büyütmek için çalışacağız" dedi.





"BİZİM 'HAYIR'IMIZ SONA ERMİŞ BİR 'HAYIR' DEĞİLDİR"



Kılıçdaroğlu, "Bizim 'Hayır'ımız sona ermiş bir 'Hayır' değildir. Demokrasi mücadelesini yeni başlatıyoruz, başlatacağız. En önemli kilometre taşıdır. Bütün silahlı, silahsız saldırılara rağmen bu ülkenin seçmenlerinin yarısı sandığa gidip demokrasiden yana tavır koydu. Bu olağanüstü değerlidir. Bu değeri korumak boynumuzun borcu" diye konuştu.





"PARTİ İÇİ KAVGAYA ASLA İZİN VERMEYECEĞİM. GEREKİRSE PARTİ İÇİ KAVGA EDENLERİ KAPININ ÖNÜNE KOYACAĞIM"



Parti içi kavgaya izin vermeyeceğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Parti içi mücadele, kavga. Parti içi kavgaya asla izin vermeyeceğim. Gerekirse parti içi kavga edenleri kapının önüne koyacağım" dedi.





"İL VE İLÇE YÖNETİMLERİNDE NE KADAR AVUKAT VARSA HAKİM YAPMAYA ÇALIŞIYORLAR"



Kılıçdaroğlu, "YSK'daki çete, uygulamasını adaletin bütün aşamalarına yaymak istiyorlar. İl ve ilçe yönetimlerinde ne kadar avukat varsa hakim yapmaya çalışıyorlar" dedi.





"ADLİYEYE, KIŞLAYA, CAMİYE SOKMAYIN DEDİK. ŞİMDİ ÜÇÜNE DE SİYASETİ SOKTULAR"



Kılıçdaroğlu, "Adliyeye, kışlaya, camiye sokmayın dedik. Şimdi üçüne de siyaseti soktular.Bir çöküşün eşiğindeyiz" dedi.





"HÜKÜMETİN TEK BİR DERDİ REZA ZARRAB. ONU NASIL KURTARACAĞIZ DERT O"



Reza Zarrab'ın sorgulanmasına ilişkin Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı: "Bütün bunlar olurken, hükümetin tek bir derdi Amerika'da Reza Zarrab. Onu nasıl kurtaracağız diye. Bütün dert o. Bakanlar, cumhurbaşkanı gider Reza Zarrab. 'o Türk vatadnaşı onun için ilgileniyoruz' deniliyor. Almanya'ya git. Hapislerden yüzler binlerce Türk var. Onların haklarını niye savunmuyorsun. Çünkü onlar ayakkabı kutusu geleneğindne geliyorlar da Reza Zarrab ile ilgileniyorlar. Bunu gayet iyi biliyoruz.





REZA ZARRAB GÜN GELECEK KONUŞACAK BÜTÜN KİRLİ ÇAMAŞIRLAR DÖKÜLECEK ORTAYA



O kadar ileri gittiler ki, Türkiye lehine Amerika'da lobi yapan şirketin danışmanını Reza Zarrab'a avukat tayin ettiler. Aklın alacağı şey değil. korkuyorlar. Reza Zarrab konuşursa? Gün gelecek konuşacak. O konuşmazsa Halk Bankası genel müdür yardımcısı konuşacak. Bütün kirli çamaşırlar dökülecek ortaya. Yalvarıp yakarıyorlar Reza Zarrab konuşmasın diye. Herkes konuşacak o da gün gelecek konuşacak. Hepsini takipçisi olacağız."