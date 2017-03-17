Kılıçdaroğlu: Diline hakim olamayan adam, devleti iyi yönetemez

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, referandum çalışması için geldiği Aydın'da ilk ziyaretini Buharkent İlçesi'ne yaptı. Burada kahvehanede vatandaşlarla oturan Kemal Kılıçdaroğlu, sandıktan 'evet' çıkması durumunda gerginliklerin, kutuplaşmaların sona ereceğinin söylendiğini hatırlatarak “Kutuplaşmayı siz yarattınız. Yurt dışında yaşayan herkes, Türkler diken üstünde. Acaba bizi geri gönderecekler mi? diye. Diline hakim olamayan adam, devleti iyi yönetemez. Devleti iyi yönetecek adam diline hakim olacak. Söylediği lafın nereye gideceğini bilecek" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli açılış ve ziyaretler Aydın'a geldi. Referandum çalışmalarını da yürüten Kemal Kılıçdaroğlu, kentteki ilk ziyaretini Buharkent İlçesi'ne yaptı. Burada cadde üzerinde vatandaşları selamlayan, esnafı ziyaret edip işlerini soran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra bir kahvehaneye gitti. Burada vatandaşlarla çay içen Kılıçdaroğlu, ardından otobüs üzerinden konuştu. Rejimin değiştirilmek istendiğini öne süren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:
“Tek adam rejimine geçmek istiyorlar. Elimizi vicdanınıza koyup 16 Nisan'da sandığa gideceğiz. Doğrusu nedir? Eğrisi nedir? Vatandaş sandığa gidecek. Erzurum Kongresi'ni tek adam yapmadı. Sivas Kongresi'ni tek adam yapmadı. Amasya Tamimi'ni tek adam yayımlamadı. Hep birlikte mücadele ettik. Bir kişiye bütün yetkiler verilmez dedik. Söylemeye devam ediyoruz. Önümüzde fırsat var. Demokrasiyi savunma, güçlendirme fırsatı. Bütün yetkileri bir adama mı verelim? Ortak aklı mı etkin kılalım? Mesele bu kadar basittir. Tek adamların olduğu rejimlere bakalım. Saddam vardı Irak'ta ne oldu? Kaddafi vardı Libya'da ne oldu? Suriye'nin durumu malum. Biz kendi devletimizi kurarken bütün yetkileri tek adama vermedik. Milli iradeyi biri kişi neden kaldırsın. Beraber çalışıp mücadele edeceğiz. Benim sorumluğum var. Sizin de sorumluluğunuz var. Bir kişi neden her şeye hakim olsun. Bizim aklımız yok mu?"
"ŞU SORUNUN CEVABINI MERAK EDİYORUM"
"Evet' diyenlerin 'rejim değişikliği değil' dediğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Rejim değişikliği değil de nedir? Suriye'de de, İran'da da, Libya'da da cumhuriyet vardı. Aynı rejimiydi. 140 yıllık parlamento geleneğimiz var. Bakanlar kalkacak. Hiçbir milletvekili bakan olmayacak. Başkanın kaç yardımcısı olacak kimse bilmiyor. Çünkü yetki bir kişide, kimse bilmiyor. Şimdi söz sizde, millette. 'Neden Anayasa Mahkemesi'ne gitmiyorsunuz' dediler. Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözünü hatırlatalım. Amasya'da söyledi. 'milletini istiklalini, yine milletini azim ve kararlığı kurtaracaktır.' Milletin istiklalini 2017 yılında yine milletini azim ve kararlılığı kurtaracaktır. Sandığa gidip tek adamlığa karşı çıkacaksınız. Şu sorunun cevabını hep merak ediyorum.Cumhurbaşkanı tarafsız mı olmalı? Cumhurbaşkanı partizan mı olmalı? Partizan olsun diyorsanız giden 'evet' verin. Ama partizan olmasın diyorsanız, memleketin hayrı için 'hayır' oyunu kullanın. Bunu söylüyorum."
"KUTUPLAŞMAYI SİZ YARATTINIZ"
Sandıktan 'evet' çıkması durumunda gerginliklerin, kutuplaşmaların sona ereceğinin söylendiğini de hatırlatan Kılıçdaroğlu, “Kutuplaşmayı siz yarattınız. Yurt dışında yaşayan herkes, Türkler diken üstünde. Acaba bizi geri gönderecekler mi? diye. Diline hakim olamayan adam devleti iyi yönetemez. Devleti iyi yönetecek adam diline hakim olacak. Söylediği lafın nereye gideceğini bilecek. Denizli işadamları merak ediyor. 'İhraç ettiğimiz malları Avrupa'ya gönderiyoruz, onlarda almazsa kime satacağız' diyorlar. Domatesi, fasulyeyi, tekstili nereye satacaksınız?" dedi.
Bu sırada vatandaşların 'Barzani' diye seslenmesi üzenine Kılıçdaroğlu, “Davet ettiler değil mi. Buraya getirdiler. Biliyorsunuz" karşılığını verdi.
"EVET'İ ANLATAMIYORLAR"
Referandumda 'hayır' oyu için destek isteyen Kılıçdaroğlu, “Hayır diyenlere terörist diyorlar. Çünkü nedene evet diyeceğini anlatamıyorlar. Çünkü buna evet diyecek tarafı yok. Bir kişiyi ikna ettiğimiz zaman Türkiye Cumhuriyeti'ni 24 saatte ele geçirebilirsiniz. Bunlar FETÖ diyorlardı. '35 yılda paralel devlet kurdular' diyorlar. 35 yıla gereke yok, bir kişi her şeyi yapacak. 1 Mart tezkeresini unutmayın meclis buna izin vermedi. Bu meclis milli iradeyi temsili eden meclistir. Beraber kardeşçe yaşamak için. Bayrağın altında onurumuzla yaşamak için" sözleriyle konuşmasını bitirdi. Otobüsün önünden vatandaşları selamlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nazilli'ye gitmek üzere yola çıktı.