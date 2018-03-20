Kılıçdaroğlu Diyanet'e sordu: Neden Atatürk yoktu?

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "Çanakkale Savaşı için 18 Mart günü bütün camilerimizde hutbe okundu. Hutbede Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün adı geçmedi. Diyanet’e sormak isterim. Sizin kurucunuzu neden anmıyorsunuz? 1920’lerde, 1930’larda harabeye dönmüş camiler için ödenek çıkartıp tamir ettiren Atatürk’ü neden anmıyorsunuz?" dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında yaptığı konuşma özetle şöyle dedi: "18 Mart günü bütün camilerimizde hutbe okundu. Hutbede Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün adı geçmedi. Atatürk herkesin onurudur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk düşmanın bile saygı gösterdiği bir isim. Kahramanlıkları var, aynı zamanda gazi, 18 mart Çanakkale Zaferi'nin kahramanı. O Çanakkale savaşlarında en üstteki komutan kimdi? Liman von Sanders bir Alman. Osmanlı hayranlarına seslenmek isterim. Osmanlının paşası yok muydu, bir Alman’ı getirip koydular? Eğer Gazi Mustafa Kemal olmasaydı Çanakkale Zaferi de olmayacaktı. Diyanet’e sormak isterim; sizin kurucunuzu neden anmıyorsunuz? 1920’lerde, 1930’larda harabeye dönmüş camiler için ödenek çıkartıp tamir ettiren Atatürk’ü neden anmıyorsunuz?



'BİR FESLİ KADİR SOYTARISI VAR'



Bir Fesli Kadir soytarısı var. Saray'daki zat ziyaret ediyor. Siz Diyanet İşleri başkanlığı, siz Atatürk’ün adını anmadığınız zaman bu soytarıyla aynı çizgiye geliyorsunuz.Yapmayın, etmeyin; bu memlekete kötülük yapıyorsunuz. 80 milyonun kalbini kırıyorsunuz. Bu ülkenin tarihine kültürüne inancına uygun düşen, geçişte bu ülke için mücadele edip bugün olmayanlara Fatiha okumaktır. Geçmişte FETÖ’nün dini kullanarak neler yaptığını biliyoruz. Diyanet’in bundan ders çıkarması lazım. Bizim dışımızda itiraz eden yoktu. Tarih bizi haklı çıkardı ama ülkeye verdiği zarar çok büyük oldu.



ŞAHİN ALPAY’IN SERBEST BIRAKILMASI



Anayasa Mahkemesi'ni kutluyoruz ama geciken adalet adalet değildir. Bu kadar gecikme olmamalıydı.



HÂKİM VE SAVCI KURA ÇEKİM TÖRENİ



Dün, Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zat bir toplantı yaptı. İçeri girerken bütün hakimler ayakta. Neden ayağa kalktınız? Bir partinin genel başkanı içeri girdi diye neden ayağa kalktınız? Hepsi ayakta alkışlıyorlar. Yarın bu senin önüne geldiği zaman ne diyeceksin? “Bu benim kuramı çekti. İsterse 20 adam öldürsün ben bunu beraat ettireceğim” mi diyeceksin?"