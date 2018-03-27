Kılıçdaroğlu: En sert muhalefeti yapacaksınız

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısında, AK Parti-MHP birlikteliğinin oy oranıyla ilgili, “Anketler önünüzde. Baraj ittifakı yüzde 43.5’i gösteriyor. Bu seçimi biz kazanacağız, yeter ki hata yapmayalım” dedi. Kılıçdaroğlu, partililerden ‘sert muhalefet’ istedi

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapıldı. Yaklaşık 4 saat süren basına kapalı toplantıda, gündeme ilişkin değerlendirmeler yapılarak, bu haftanın gündemine ilişkin politikalar belirlendi.



Gazete Habertürk'ün haberine göre, toplantıda CHP’nin bağımsız bir kuruluşa son yaptırdığı ankete dikkat çeken Kılıçdaroğlu, “Anketler önünüzde. Baraj ittifakı yüzde 43.5’i gösteriyor. Bu seçimi biz kazanacağız, yeter ki hata yapmayalım” dedi.



‘ARTIK UZLAŞMA YOK’



CHP Lideri’nin, kurmaylarına Anayasa, içtüzük ve seçim kanunlarında yapılan değişikliklerde AK Parti’nin Meclis’te uzlaşma aramadığına dikkat çekerek, “Torba kanunda, uluslararası anlaşmalarda uzlaşma arıyorlar. Bizden anlayış beklemesinler, bizimle müzakere etmeleri gereken yerde etmediler. Onlara seçim güvenliği ile ilgili düzenlemenin bir bedeli olduğunu hatırlatın. Bundan sonra bu tavırlarından dolayı uzlaşma yok. Bu üç ana meselede kiminle uzlaştılarsa onunla çıkarsınlar kanunları. CHP’nin önerilerini sunun, olumlu katkı yapın ama uzlaşma olmayacak. En sert muhalefeti yapacaksınız. Süre sorunu iktidarın sorunudur” talimatını verdiği belirtildi.



‘KENDİ TABANI TEPKİLİ’



Kılıçdaroğlu’nun, AK Parti ve MHP’nin seçim ittifakı düzenlemesinde yer alan seçim güvenliğine ilişkin maddeleri anımsatarak, “Seçim güvenliği ile ilgili tartışmalar, bizi umutsuzluğa sürüklemedi. Tam tersine partililerimizi kamçıladı. AKP kendi silahıyla vuruluyor. Onlar seçim güvenliğini ihlal ederek fayda ummuşlardı ama düzenlemeye kendi tabanlarından dahi tepki var” dediği öğrenildi. CHP Lideri, seçim güvenliği tartışmalarıyla birlikte genel merkeze birçok telefon geldiğini söyleyerek, vatandaşların “Bize de görev verin. Türkiye’nin öbür ucuna gider, sandıklara sahip çıkarız” dediklerini anlattı.