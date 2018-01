Kılıçdaroğlu: Ergenekon'da ne yapıldıysa aynısını bize yapıyorlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Beşiktaş Belediyesi Başkanı Murat Hazinedar'ın görevden alınmasının ardından bugün Beşiktaş Belediyesi önünde açıklamalar yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şu şekilde:



CHP avukat odalarında kurulan bir parti değildir. CHP savaş meydanlarında kurulan bir partidir. CHP’li olsun olmasın her mazlumun hakkını ve hukukunu koruyan, adaleti katıksız savunan bir partidir. Biz Türkiye Cumhuriyeti’nin hakkı ve hukuku savunan bir devlet olmasını istiyoruz ve bunun mücadelesini veriyoruz.



Sonuna kadar işçinin, emeklinin, taşeron işçisinin haklarını savunacağız. Sanıyorlar ki asgari ücreti 1600 lira yaptık diye susacağız. Senin sarayında oturduğu her gün bir asgari işçilik.



"14 BAŞKANIMIZI DA ALSAN İSTANBUL'U ALACAĞIZ"



Türkiye’nin dünya kadar derdi var. Belediyelerimizle uğraşıyorlar. Buradan sesleniyorum, bütün Türkiye, bütün dünya duysun. 14 belediye başkanımızı alsan dahi ne yaparsan yap İstanbul’u alacağız.



Belediye başkanlarımızla uğraşıyorlar. Ne yapıyor belediye başkanlarımız? Hakkari’ye asfaltı Beşiktaş Belediyesi götürdü. 15 yıldır sen Hakkari’ye kucak açmadın. Hakkari’ye su götüremedin 15 yıldır. Götürmeyeceksen haber ver 14 belediye başkanımız Hakkari’ye su da götürecek.



"İHANET ETTİLER İSTANBUL'A"



Hep söyledim belediye başkanlarımıza, 2 konuda hassas olacaksınız. Her kuruşun hesabını vereceksiniz. İki, size oy versin vermesin hiçbir vatandaşı ayrımcılığa tabi tutmayacaksınız. Her vatandaşa eşit hizmet götüreceksiniz. Çünkü biz CHP’yi, halkın partisiyiz. Onların yaptığı gibi yapmayız. İhanet ettiler İstanbul’a hesap veriyorlar mı? Efendim çok yüksek binalar yapıldı İstanbul’a. E yıksana. İmara aykırıysa yıkacaksın. Parayla, bu milletin parasıyla hava basıyorsun millete. Fiyakanı sökeceğiz.



Bizi hakimleriyle, savcılarıyla korkutacaklar… Eğer bir ülkede suçluyu hakim değil de siyasi otorite belirliyorsa o ülkede adalet iflas etmiş demektir. Bugün geldiğimiz nokta budur. Gece yarısı hakimler değiştiriliyor. Hakimler Savcılar Kurulu’na sesleniyorum, iradenizi siyasi iktidara ipotek ettiyseniz hakimiz, savcıyız diye gezmeyin.



İhalede usulsüzlük var… Olabilir bir vatandaş şikayet eder, bir esnaf şikayet eder olabilir. İncelenmesi gerekiyor mu? Evet. İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu incelemiş mi evet. Usulsüzlük yok diyor mu evet. Daha ne istiyorsun? İhaleye fesat karıştırma… Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü incelemiş. Bir şey var mı, yok. Danıştay’a gitmiş mi gitmiş. O ne demiş. Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün dediği doğru demiş. Sen n'apıyorsun, belediye başkanını açığa alıyorsun. İstiyorlar ki CHP işçinin, memurun, emeklinin, çiftçinin sorunlarıyla uğraşmasın kendini savunma pozisyonunda kalsın.



"İSTEDİĞİN KANALDA ÇIK KARŞIMA"



Efendim belediye başkanımızı FETÖ’cülükle suçluyorlar. Ne FETÖ’cüsü kardeşim. Aynı menzile yürümüyor muydunuz? Ey Fetullah Gülen diyen sen değil miydin? Şimdi kalkmış bizi suçluyor. Ben senin ne mal olduğunu çok iyi biliyorum. Cesaretin varsa, yüreğin varsa senin istediğin televizyon kanalında senin istediğin gazetecilerle çık karşıma.



Belediye başkanıyla ilgili ihbar var FETÖ’cü diye. 18 ay geçmiş. Başkan diyor ki soruşturun kardeşim soruşturun. Pasaportları iptal etmişsin. Çocuk okula gidemiyor yurt dışında. Soruşturun. Balyoz’da Ergenekon’da ne yapıldıysa aynısını bize yapıyorlar ama biz birileri gibi değiliz. Balyoz’da Ergenekon’da püskürttüler ama bizi püskürtemeyecekler.



"BİR KURUŞ FETÖ'YE AKTARILMIŞSA GÖREVDEN ALIRIM"



Efendim FETÖ’ye kaynak aktarılmış. Gel beraber FETÖ’ye kim kaynak aktarmış tartışalım. Bu belediyeden, bizim belediye başkanımızdan bir kuruş FETÖ’ye kaynak aktarılmışsa gelir belediye başkanımı ben görevden alırım. Şimdi FETÖ FETÖ diye geziyorsun. Kol kolaydın, bilek bileğeydin. FETÖ yöntemiyle mücadele ediyoruz. Sanıyor ki FETÖ bunları korkuttu, bunlar da bizi korkutacak. Boğazımızdan haram lokma girmedi ki korkalım.



Türkiye’de en çok denetlenen belediye Beşiktaş. 180’in üzerinde müfettiş geldi. Hesap vermek demokrasilerde de, inanç sahibi olanlarda da vazgeçilmezdir. Şimdi ben soruyorum saraya ne kadar harcıyorsun, örtülü ödeneğe ne kadar gidiyor? Bütçeyi kaçırıyorlar. Hesap vermiyorlar.