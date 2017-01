Kılıçdaroğlu: Etraf polis kaynıyor, elini kolunu sallayarak çıkıyor. Nasıl oluyor bu?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Şimdi bıraktılar üst akıl yapıyor her şeyi. Sen hükümet değil misin. Sen hükmedeceksin. Sen hükümetsin tuzağı boz kardeşim. Yapamıyorsun istifa et" dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. İşte Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları: "Büyük umutlarla başlamayı düşündüğümüz yeni yılda acı olaylarla karşılaştık. Her yıl sonu aslında bir millatır. İnsanlar geçmiş yılın hesabını yaparlar ve 1 Ocak’tan itibaren yeni yıla umutla girmek isterler. En büyük acıları yaşamamıza rağmen hayat umutla bakacağız. 2016’da çok büyük acılar yaşadık. Yüzlerce askerimiz korucumuz şehit oldu. Şunu kendimize sormamız lazım, “bu millet bu hale nasıl geldi. Bunu sormazsak çok affedersiniz ama insan değiliz. En büyük endişem 2017’nin 2016’yı aratmasıdır. Böyle bir tabloyu içime sindiremiyorum. Böyle bir tabloyu Türkiye uzun süre kaldıramaz.



'ORTADA HİÇ SORUMLU YOK'



Bu ülkeyi bu hale kimler getirdi? Kimler sorumlu bu işten. Ya bakkal mı, manav mı, simitçi mi, hamamcı mı, sanayici mi sorumlu bu işten. Hiç ortada sorumlusu yok. Her türlü acının yaşandığı ülkede hiçbir sorumlunun olmadığı bir Türkiye’de yaşıyoruz. Anayasada sorumlu hükümettir diyor. Ortada sorumlu yok. Ne olduğu belli değil. Ve dönüyor ülkeyi yöneten sayın Başbakan diyor ki “buna benzer terör eylemleri olacaktır” diyor.



'BİR ÖLDÜRÜLME KORKUSU TÜRKİYE ÜZERİNDE'



Önleyeceğiz demiyor. Olacaktır diyor. Türkiye’yi umutsuzluğa sürüklemek için bundan daha farklı bir cümle kullanamazsınız. Bir öldürülme korkusu Türkiye’nin üzerine sinmiş vaziyette. Her yerde gururla söyleyebilirsiniz iyi ki Türkiye’de CHP var. Hayatında CHP’ye hiç oy vermemiş milyonlar var. Şimdi onlara sesleniyorum elinizi vicdanınıza koyun kavgadan, göz yaşından annelerin feryadından bıkmadınız mı? CHP’ye hiç oy vermemiş vatandaşıma sesleniyorum. Memleketi bu hale getirdi diye sormayacak mısınız?



TÜRKİYE YÖNETİLMİYOR



Biz neyle uğraşıyoruz onlar neyle uğraşıyor. Türkiye yönetilmiyor arkadaşlar. Başbakan, bakanlar, Cumhurbaşkanı var doğru. Ama Türkiye yönetilmiyor. Devlette liyakat esasını bozduğunuz anda devleti çökertirsiniz. Şu anda çöken bir devlet gerçeği ile karşı karşıyayız. Terörle mücadele tumturaklı laflarla olmaz. Akılla bilgiyle tecrübeyle olur. Birilerinin sırtını sıvazlarsanız terörü yeşertirsiniz. Dünyanın dört bir tarafından militanlar Suriye ve Irak’a geçti. Ben söylemiyorum bunları. 12 Ağustos 2012 IŞİD komutanı söylüyor. “Teçhizatımız ve tedarikimiz Türkiye üzerinden geldi” diyor. Bunlar olurken bu ülkeyi kim yönetiyordu.



'CUMHURBAŞKANI ÇIKTI SÖYLEDİ'



Musul konsolosluğumuz basıldı 49 vatandaşımız günlerce rehin tutuldu. Bir terör örgütüyle ideolojik akrabalık kurarsanız başınıza bunlar gelir. Defalarca söyledik başka ülkenin iç işine karışmayın diye. Tırlarla silah gönderdiler. Şimdi o silahların tamamı Türkiye’ye döndü. El Nusra ile akrabalık kurdular. Ve çıktı bu ülkenin Cumhurbaşkanı bunu muhtarlar toplantısında söyledi. “biz arkadaşlarımıza söyledik El Nusra Halep’ten çekilsin” dedi. Şimdi hayatı boyunca CHP’ye oy vermeyen vatandaşıma sesleniyorum bir cumhurbaşkanı bunu yaparsa ülkenin itibarı derinden sarsılır.



70 İLDEN IŞİD'E MİLİTAN KATILDI



70 ilden IŞİD’e militan katıldı. Böyle bir iklim yaratılmışsa nasıl mücadele edeceksiniz. Yaralanan IŞD militanları Türkiye’de hastanelerde tedavi gördü. Bir Allah’ın kulu da çıkıp işin sorumlusu benim neden demiyor. Hepsi çıkıp diyor ki sorumlu CHP. İnsanda biraz ahlak olur vicdan olur. Şimdi onu bıraktılar üst akıl yapıyor her şeyi. Sen hükümet değil misin. Sen hükmedeceksin. Sen hükmetme gücünü kaybetmişsin. Aciz durumdasın ve bunu itiraf ediyorsun.Sen hükümetsin tuzağı boz kardeşim. Yapamıyorsan istifa edeceksin kardeşim.



AK TROLLER İSTEDİĞİ KADAR SALDIRSIN



Hep söyledik. Etnik kimlik, inanç, yaşam tarzı üzerinden siyaset yapmayın.Bu 3 ana unsur terör örgütlerini besleyen unsurlardır. Bunlar üzerinden yapılan siyaset bölücülüktür. Söylemekten dilimde tüy bitti. Ama ben söyledim hükümet sağır duymuyor. Havuz medyası dipten sağı duymuyor. Etnik kimlik üzerinden siyaset yapılır mı? Kim çıkıp annemi babamı seçme özgürlüğüm var diyecek. İnanç üzerinden siyaset bölücülüktür. Hele bizim dinimizde Allah ile kul arasına kimse giremez. Çıkıyor kendi kendisine bütün suçu Allah’a yüklüyor. Hele Anadolu Müslümanlığı. Ne oldu. Suudi Arabistan’dan selefileri getiriyoruz. Herkese düşman. Kendisi gibi düşünmeyenin katledilmesini istiyorlar. Yılbaşı gecesi. Güvenlik önlemleri alınmış terörist elinde kalaşnikofla geliyor. Herkesi tek tek öldürüyor. Sonra elini kolunu sallayarak çıkıp gidiyor. 200 metre ötesinde de karakol var. Etrafta polis kaynıyor. Nasıl oluyor arkadaşlar bu? Bunu söyledim diye şimdi ak troller saldıracaklar. İstediğiniz kadar saldırın saldırmazsanız adam değilsiniz.



LAİKLİĞİ AYRIŞMA ARACI OLARAK GÖRMEYE BAŞLADILAR



Şimdi laikliği ayrışma aracı olarak görmeye başladılar. Laiklik din ve vicdan özgürlüğü demektir. Şimdi bunun üzerinden toplumu ayrıştırmaya çalışıyorlar. sevgili peygamberimizin hayatını okuyun. Yüreğindeki insan sevgisini dostluğu görün. Size dayatılan kitapları değil, sizi yönlendirmek için verilen kitapları değil hiçbir şey yapmıyorsanız açık kutsal kitabımızı okuyun.



TERÖR VAR DERKEN ZAM ÜSTÜNE ZAM



Terör var herkes can derdindeyken zam üzerine zam yağdırdılar. Osmangazi köprüsü geçişinde indirim yapmışlar. Sanıyorlar ki milleti kandıracağız. Her gün sen 40 bin araç üzerinden ücret ödeyeceksin. Nedir bu? Hayatı boyunca oradan geçmeyecek olan vatandaşlar da oraya para ödeyecek demektir. Köprü yapılsın mı elbette yapılsın ama böyle olmaz. Boğaziçi Köprüsü'nde parayı devlet alıyor sorun yok. Ama ötekinde parayı devlet almıyor.



AA GENEL MÜDÜRÜ SEN İKTİDARIN KÖLESİ MİSİN?



Anadolu Ajansı şöyle diyor köprü ücretleri güncellendi. Zam yapıldı demiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi otobüs ücretlerine zam yapmış. AA nasıl veriyor: İzmir Büyükşehir Belediyesi otobüs ücretlerine zam yaptı. Bunun adı Anadolu Ajansı. Dedim ya devlette liyakati çökertirsen bu tür saçmalıklar olur. AA Genel Müdürü'ne soruyorum sen devletin ajansının genel müdürü müsün iktidarın kölesi misin? Senin paranı ben veriyorum. Oturup adam gibi haber yapacaksın.



ELEKTRİK EKSİNTİLERİ



İletim hatlarında arıza olmuş da ondan oluyormuş. Hayır! Doğalgaz çevrim santralleri elektrik üretmiyor. Üretim durmuş vaziyette organize sanayi bölgelerinde.



BAŞKANLIK TARTIŞMASI... TÜRKİYE TARİHİNE İHANENET



Bütün bunlar okurken onların derdi ayrı. Bir kişiyi başkan yapmak istiyorlar. Bu anayasa değişikliğini demokrasi açısında büyük bir ayıbı var. Bazı AKP’li milletvekilleri anayasa değişiklik metinin görmeden imza attılar. Hayatında CHP’ye hiç oy vermeyen vatandaşlarımıza sesleniyorum. Metni görmeden o metni imzalayan vekilleri milletin vekili olamazlar. Onlar sarayın vekilidir. Bu kadar büyük bir ayıbı parlamento kaldıramaz. Eğer TBMM’nin yetkilerini bir kişiye devrediyorsan TBMM’nin manevi değerlerine ihanet diyorsun demektir. Ve bir kişiye Mustafa Kemal Atatürk’e verilmeyen yetkiyi, TBMM’yi fesih yetkisi veriyorsun. Gerekçe göstermesine bile gerek yok. Yasama yürütme yargı yetkisi kaldırıyorlar bir kişi ile işi götürelim diyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı sayın Başbakan sayın Meclis Başkanı'ndan rica ediyorum. Bu teklifi lütfen geri çekin. Türkiye bu gerilimi kaldıramaz. Böyle bir düzenlemeyi Türkiye kaldıramaz. Türkiye tarihine ihanettir bu. Bu meclis eğer gazi meclis ise, en son 15 Temmuz darbe girişiminde bombalar atılırken çalışmasını sürdürmüş ve darbeyi püskürtmüşse bu teklifin geri çekilmesi lazım... Çekilmiyorsa bu meclise ihanet ediliyor demektir. Ve bir kişiye birden fazla ili kapsayan bölgeler kurma yetkisini de veriyoruz. Bir kişiye devleti yeniden yapılandırma yetkisi de veriyoruz. O nedenle bu anayasa değişikliği tek başına CHP’nin sorunu değildir: Atatürkçüler liberaller samimi Müslümanlar, muhafazakarlar, demokrasi isteyenlerin ortak sorunudur.



SERBEST BIRAKILAN VE TUTUKLU GAZETECİ



Necmiye Alpay ve Aslı Erdoğan ile telefonda görüştüm. Ahmet Şık tutuklandı. Onurlu duran dik duran namuslu bir yazar. Hüsnü Mahalli hapishanede. Tutuklandı. Rahatsızlığı nedeniyle hastane kaldırıldı. Geçmiş olsun diyoruz."