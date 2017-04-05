Kılıçdaroğlu 'Evet' çadırını ziyaret etti



ŞEHİDİN BABAEVİNİ ZİYARET ETTİ



EVET ÇADIRINI ZİYARET ETTİ



KAFETERYAYA GİRİP TAVLA OYNADI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, referandum mitingi için gittiği Gaziantep'te 'Evet' çadırını ziyaret etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Sarıyer'deki Hayır çadırına yaptığı ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu'na 'Siz de Evet çadırına gider misiniz' diye sorulmuş, Kılıçdaroğlu olumlu yanıt vermişti. CHP lideri bu ziyareti Gaziantep'te gerçekleştirdi.Gaziantep'te bir dizi temaslarda bulunan Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'daki terör örgütü operasyonunda yaklaşık 20 gün önce şehit olan Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan'ın Şehitkamil ilçesindeki babaevini ziyaret etti.Yaklaşık yarım saat süren ziyaret, basına kapalı gerçekleşti.Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından seçim otobüsüyle Fevzi Çakmak Bulvarı ve Ordu Caddesini takip ederek halkı selamladı.Gaziantep Üniversitesi Bulvarı'ndaki "Evet Çadırı" önünde otobüsünü durduran Kılıçdaroğlu, çadırdaki gençleri ziyaret etti. Seçim çalışmalarında gençlere başarılar dileyerek, anayasada yapılacak değişikliklerle ilgili sohbet eden Kılıçdaroğlu'nu çadırdaki gençler, "sizin için de evet diyoruz. İnşallah yüzde 65'le geliyoruz." diye uğurladı.Kılıçdaroğlu, daha sonra çevredeki vatandaşlarla sohbet edip bir kafeteryaya girerek burada arkadaşıyla tavla oynayan Gaziantep Üniversite Gıda Mühendisliği öğrencisi Ayşegül Dardan'ın masasına konuk oldu.Gençlerle sohbet ettikten sonra Dardan ile tavla oynamaya başlayan Kılıçdaroğlu, tek el oynanan oyunu kazandı.Üniversiteli gençlere başarılar dileyen Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin "Rakibiniz Başbakan olsa nasıl olurdu?" sorusu üzerine, "Bir şey değişmez yine aynı oynardım ve yine kazanırdım." dedi.