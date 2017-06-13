Kılıçdaroğlu: FETÖ ile mücadele eden gazeteciler hapiste, damatlar serbest

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Kadri Gürsel'in, Ahmet Şık'ın evi yok mu? Sözcü gazetesinin 2 muhabiri Gökmen ulu ve Mediha Olgun. Bunların da evi var yeri yurdu var. Neden serbest bırakılmıyorlar. Ama paraları ve kayınpederleri yok. Böyle bir ortamda adaleti sağlayamazsınız. Geciken adalet, adalet değildir." dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu.



Konuşmasına Batman’ın Kozluk ilçesinde meydana gelen terör saldırısı sonucu şehit olan Aybüke öğretmeni anarak başlayan Kılıçdaroğlu “Terörün ne kadar acımasız olduğunu insanlık düşmanı olduğuğnu artık hepimiz biliyoruz. Artık bu dramlar yaşanmasın, huzura ihtayacımız var. Bunu söylemeye devam edeceğim. Aybükeler Anadolu’nun her tarafında güven içinde öğretmenlik yapana kadar. Evet oyu verin terör bitecek diye sabah akşam propaganda yaptılar. Evet çıktı terör başladı.Terör akılla biter, bunlarda da olmayan şey akıl. Evet oyu verenlere sesleniyorum; Evet oyu çıktı terör niye bitmedi” diye konuştu.



15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında yaşananlar için konuşan Kılıçdaroğlu “Darbe yapılacağı biliniyordu, önlemediler. 20 Temmuz’da başka bir darbe yaptılar. Teröre de darbeye de karşıyız. Savcıların iddianamelerine müdahale ediyorlar. Gerçeklerin ortaya çıkmasını istiyoruz. 17/25 Aralık döneminde neden Fehmi Koru’yu Pensilvanya’ya gönderdiniz” dedi.



‘İYİ BİR DAMAT BULMANIZ LAZIMDI’

FETÖ soruşturmaları kapsamındaki tahliyelere de değinen Kılıçdaroğlu “Öğrenciler, erler aylardır hapiste. Ama annelerin kabahati var, iyi bir damat ya da kayınpeder bulmanız lazımdı” diye konuştu.Darbe soruşturmaları kapsamında tutuklanan gazetecilere de değinen ve ikameti sabit diye serbest bırakılan Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter’i hatırlatan CHP lideri “150’nin üzerinde gazeteci hapiste, çoğu FETÖ ile mücadele etmiş ama damatlar serbest bırakılıyor. Kadri Gürsel’in, Ahmet Şık’ın evi yok mu?… Sözcü gazetesinin 2 muhabiri Gökmen ulu ve Mediha Olgun. Bunların da evi var yeri yurdu var. Neden serbest bırakılmıyorlar. Ama paraları ve kayınpederleri yok. Böyle bir ortamda adaleti sağlayamazsınız. Geciken adalet, adalet değildir.” dedi.