Kılıçdaroğlu: İktidarda da ByLock'çular var, açıklanmalı

CHP lideri, iktidarda 120 ile180 arasında ByLock'çu olduğunu ve bunların açıklanması gerektiğini söyledi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu , çok konuşulacak bir iddiada bulundu. CHP lideri, iktidarda 120 ile 180 arasında ByLock 'çu olduğunu ve bunların açıklanması gerektiğini söyledi.



"BYLOCK'ÇULAR AÇIKLANMALI"



"İSİMLER SEÇEREK GÖNDERİLİYOR"



"YORUM YAPMAK İSTEMİYORUM"



"ÖZEL BİR DOSYA HAZIRLADIM"



"GİZLİ HAYIR'CI BİR KİTLE VAR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, televizyon kanallarının genel yayın yönetmenleri ve haber koordinatörleri ile bir araya geldi.NTV'nin haberine göre; FETÖ soruşturmalarına yönelik önemli iddialarda bulunan Kılıçdaroğlu, iktidarda 120 ile 180 arasında ByLock kullanan FETÖ'cü olduğunu öne sürdü. "Bunun olduğu biliniyor ve bu ByLock'çular açıklanmalı. Bu isimlerin listesi hükümette var ve bu ısrarla açıklanmıyor" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:"Savcılıklara bu isimler seçilerek gönderiliyor, suçluyu korumak suçtur. Gizleniyorsa hangi gerekçeyle gizleniyor. Bunun açıklanması lazım. Kendi içlerindeki ByLock'çuları saklıyorlar bu nedenle gizliyorlar. Bank Asya'nın önünden geçeni bile tutuklarken FETÖ'cü diye ByLock kullanan bu isimlerin bu milletvekillerinin korunması kabul edilemez."Kılıçdaroğlu, "Binali Yıldırım'ın listeleri elinde tutan güvenlik birimlerini arayıp bu listeleri bana getirin demesi gerekir" dedi. "Sizde bir liste var mı" sorusuna ise Kılıçdaroğlu, "Bu konuda herhangi bir yorum yapmak istemiyorum" yanıtını verdi."Siz bu listeleri saklıyorsanız insanın aklına 15 Temmuz'un kontrollü bir darbe olduğu akla geliyor" diyen Kılıçdaroğlu, "9.30'da darbe mi olur diye sordum ben kendilerine. Onlar da önceden deşifre oldular ifadelerini kullandılar. Demek ki bu onların önceden bu darbeden haberleri olduğu anlamına geliyor. Ayrıca FETÖ'cülerin ifadeleri de kontrollü darbe olduğu kanısını güçlendiriyor" diye konuştu.Kılıçdaroğlu, "Hangi ifadeler bu kanınızı güçlendirdi?" sorusuna "Onla ilgili özel bir dosya hazırladım. Daha sonra bu özel dosları aktarabileceğim bir toplantı yapabilirim. Bugünün konusu bu değil. Biz ayrıntılı olarak referandum konuşalım" yanıtını verdi.Biz Adil Öksüz adını dile getirmeden önce kimse bu ismi dile getirmedi" diyen Kılıçdaroğlu şöyle devam etti; "Adil Öksüz'ün kullandığı GPS cihazı hangi devlet kurumu tarafından ithal edilmiştir bu açıklanmalı."Referandum konusuna da değinen Kılıçdaroğlu, anket yaptırmadıklarını alandan izlenim edindiklerini ifade ederek, "Ciddi bir gizli 'hayır'cı kitle var. Bu kitle baskılar nedeniyle evet oyu vereceğini açıklıyor ama sandığa gittiğinde hayır oyu verecek. Sonuçta bir anayasa değişikliği oylanacak seçim değil. Seçmenlerin buna göre oy vermesini istiyorum. Bir partinin mutfağında hazırlanan bir anayasa toplumun anayasası olamaz. Kanaatim hayır çıkacağı yönünde" değerlendirmesini yaptı.