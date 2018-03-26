Kılıçdaroğlu, il başkanları ile buluşacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, il başkanları toplantısını 27- 28 Nisan tarihlerinde Kayseri'de yapacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 27-28 Nisan 2018 tarihlerinde Kayseri’de partisinin il başkanları ile toplantı yapacak. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan CHP İl Başkanı Ümit Özer, “CHP adım adım iktidara yürüyor” dedi. Özer, “Terör, işsizlik, ekonomik kriz gibi temel sorunlara çözüm üretemeyen iktidar, halk desteğini her gün biraz daha yitiriyor. Halk umudu CHP'de görüyor. Biz de halkımızın sorunlarına sahip çıkmak ve çözüm üretmek için çalışıyoruz. CHP olarak aynı zamanda seçim hilelerine karşı da tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz. 2019’da demokrasi kazanacak, adalet kazanacak, Türkiye kazanacak. Demokrasi ve adalet mücadelesi ile yüreklere yer edinen Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da gecesini gündüzüne katarak yaşanabilir bir Türkiye için mücadele ediyor. Sayın Genel Başkanımız 2019 yılında kurulacak halk iktidarının ateşini Anadolu’nun kalbinden Kayseri’mizden yakmak için 27-28 Nisan 2018 tarihlerinde il başkanları toplantısını ilimizde gerçekleştirecek. CHP’nin İl Başkanları Kayseri’de genel başkanımızla bir araya gelecek ve 2019 seçimlerine yönelik görüş alışverişinde bulunacak” diye konuştu.



