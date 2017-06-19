Kılıçdaroğlu: İnatla adalet için yürüyeceğim!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bize saldırılar olabilir. Bizi eleştirenler olabilir. Bizi kızdırmak isteyenler olabilir. Hepsinin canı sağ olsun. Ben inatla kararlılıkla azimle adalet için yürüyeceğim. Biz, adalet için yürüyoruz. İnsan varsa bir yerde, adalet de olmak zorundadır" dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Adalet Yürüyüşü'nün 5'inci gününe, Kızılcahamam Orman Deposu mevkisinden başladı. Yürüyüş öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Son derece memnunum. Adalet kavramına verdiğimiz önemi, artık bütün dünya biliyor. Adalet, hak ve hukuk birbirinden ayrılmaz kavramlar. Biz, herkes için adalet istiyoruz. Herkes için hak ve hukuk istiyoruz. Bunun için yürüyoruz. Kimseye zarar vermiyoruz. Kimseye kötü söz söylemiyoruz. Kimseye yan bakmıyoruz. 80 milyonun bir arada, kardeşçe yaşamasını istiyoruz. 80 milyon, bir arada ve huzur içinde yaşasın. Hepimizin istediği bu" diye konuştu.



"BİR YERDE İNSAN VARSA ADALET DE OLMAK ZORUNDA"

Adalet için yürüdüklerini vurgulayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Bize saldırılar olabilir. Bizi eleştirenler olabilir. Bizi kızdırmak isteyenler olabilir. Hepsinin canı sağ olsun. Ben inatla kararlılıkla azimle adalet için yürüyeceğim; 80 milyon için. Dün yürüyüşümüzün büyük bir kısmını yağmur altında yaptık. Gelip, geçen kamyonlar, minibüsler, özel arabalar belki şöyle düşünmüşlerdir; 'Bu insanlar, bu yağmurun altında niye yürüyor?' Onlara şunu söylemek isterim. Biz, adalet için yürüyoruz. İnsan varsa bir yerde, adalet de olmak zorundadır"