Kılıçdaroğlu: İnternetteki görüntülerle ilgili açıklama bekliyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, IŞİD'in internette yayınladığı görüntülerle ilgili açıklama yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Uşak'ta bir konuşma yaptı. Konuşmasında IŞİD'in Türk askerlerini diri diri yaktığına dair görüntüler dolaştığını belirten Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili hükümetten yanıt beklediklerini söyledi. Konuyla ilgili 'olayı inceliyoruz' şeklinde açıklama yapıldığını belirten Kılıçdaroğlu, cevap beklediğini söyledi. Suriye'nin başımıza bela edildiğini de belirten Kılıçdaroğlu, bunun hesabının da verileceğini söyledi.



Türkiye'nin inanç bağlamında, yaşam tarzı bağlamında, kimlik bağlamında bölünmeye çalışıldığını belirten Kılıçdaroğlu, bütün bunlara rağmen ülkenin bölünmediğini ve omuz omuza birlikte mücadele ettiğini söyledi.





ÜLKE KAN GÖLÜ



Son zamanlarda üst üste yaşanan terör olaylarıyla ilgili de konuşan Kılıçdaroğlu, AKP 2002'de iktadar olduğunda Türkiye'de terörün olmadığını şimdi ise kan gölüne döndüğünü belirtti.



Terörle mücadele konusunda birlik vurgusu da yapan CHP lideri, terör kimden gelirse gelsin hep birlikte karşı çıkılması gerektiğini açıkladı. Terörün bir insanlık suçu olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, teröre karşı çıkmanın da namus borcu olduğunu ifade etti.



14 yılda terörün nasıl azdığını soran Kılıçdaroğlu, şehirler silah deposuna döndürülürken valilere kimin bunlara dokunmayın şeklinde talimat verdiğini sordu. Bombalar yerleştirilirken, silahlar dağıtılırken bunlara göz yumulduğunu da belirten CHP lideri, bütün şehitlerin sorumlusunun iktidar olduğunu vurguladı.





KİMSE GÖRMESİN DİYE İNTERNETİ YASAKLAMIŞLAR



Dış politika konusunda da açıklama yapan Kılıçdaroğlu, ilk defa dış politikada milli politika izlenmediğini anlattı. El Bab'dan gelen şehit haberlerini hatırlatan CHP lideri, internette bazı görüntüler yayınlandığını, izleyemediklerini ve yüreklerinin yandığını söyledi. Youtube ve Twitter yasağını da buna bağlayan Kılıçdaroğlu, bu yasağın görüntülerin izlenmemesi için konulduğunu da söyledi.



Kendisinin defalarda Suriye'ye silah gönderilmemesi konusunda, terör örgütlerine silah göndermemesi konusunda söylemlerinin olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Göndereceğin her silah, gelir bir gün seni vurur; dedik" şeklinde konuştu.





MHP'LİLERE SESLENDİ



Anayasa değişikliği teklifi üzerinden MHP'ye seslenen Kılıçdaroğlu, Milliyetçi Hareket Partili arkadaşlarıma şunu söyleyeyim. Siz ne kadar milliyetçiyseniz, biz de o kadar milliyetçiyiz. Siz ne kadar ülkücüyseniz, biz de o kadar ülkücüyüz. Siz ne kadar vatanseverseniz, biz de o kadar vatanseveriz. Anayasaya hüküm koyuyorlar. Birden fazla ili kapsayan sistem, örgütlenme modeli getirilebilir yani eyalet sistemi gelebilir. Eyalet sistemini kim istiyor Birisi hapiste, Öcalan istiyor. Öbürü de sarayda, Erdoğan istiyor. Evet, onun ağzından söylüyorum. Eyalet sistemini savunanlardan biri de Recep Tayyip Erdoğan'dır. Beni utandıran da onun arkasına takılanlardır açıklamasında bulundu.