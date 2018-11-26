Kılıçdaroğlu-Karamollaoğlu görüşmesinden ittifak çıkmadı

Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, ittifaka kapıyı kapatarak "Kendi adaylarımızla seçime gireceğiz." dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Karamollaoğlu'nu ziyaret etti. Karamollaoğlu yaptığı açıklamada, ittifaka kapıyı kapatarak "Kendi adaylarımızla seçime gireceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu arasındaki görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu kısa bir açıklama yaptı.

"İTTİFAK SÖZ KONUSU DEĞİL"

Bu ziyaretinden dolayı Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Bir seçime gidiyoruz. Atmosferi enine boyuna değerlendirmek önemli bir hadise. Bu seçimlere giderken bir gerginlik olmasın. Her siyasei parti farklı görüşlere sahiptir, bu farklılık bizim için zenginlik olmalı. Biz genel bir ittifakın söz konusu olmadığını, biz her seçim bölgesinde seçime girme gayretinde olacağız. Anadolu'da çeşitli yerlerde yeri geldiğinde dirsek teması olacağını ifade etmiştik."



KARAMOLLAOĞLU, "İTTİFAK OLMAZ AMA DİRSEK TEMASI OLABİLİR" DEMİŞTİ

Kılıçdaroğlu, 24 Haziran seçimlerinde ittifak yaptıkları İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i de ziyaret etmişti.

Temel Karamollaoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ittifak için "İttifak olmaz ama bir dirsek teması olabilir." ifadelerini kullanmıştı.