Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu ile görüştü

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde, SP Lideri Karamollaoğlu ile görüştü

Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu ile görüştü
23 Nisan 2018 Pazartesi 10:42

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bir araya geldi. Görüşmenin gerçekleşeceği daha önce duyurulmuştu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Merkezi'ne geldi. Karamollaoğlu ile Kılıçdaroğlu arasındaki görüşme başladı. Görüşmede 24 Haziran 2018'de yapılacak seçim, cumhurbaşkanı adayı ve ittifak konularının konuşulması bekleniyor.

İki lider arasındaki görüşmenin seyrine göre Karamollaoğlu'nun, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü ziyaret etmesi bekleniyor.

CHP'de cumhurbaşkanı adayının belirleneceği PM toplantısı yarın gerçekleşecek.

Etiketler; #abdullah gül #chp #kemal kılıçdaroğlu
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