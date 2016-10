KILIÇDAROĞLU'NUN İLK DURAĞI BALÇOVA OLDU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aynı zamanda milletvekili de olduğu İzmir'in 6 ilçesinde 42 açılış, 7 temel atma törenini yapmak üzere dün kente geldi. Gün boyunca kentte kalacak olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balçova, Bornova, Karşıyaka, Çiğli, Menemen ve Bergama ilçelerini ziyaret edip, buralardaki Yeni Bornova Stadı, Engelli Rehabilitasyon Merkezi, Evrensel Çocuk Müzesi ve Tema Parkı, bin 500 kişi kapasiteli futbol sahası, spor salonu ile Bergama Kültür Merkezi'nin (BERKM) açılışını gerçekleştirecek.Kılıçdaroğlu, geceyi geçirdiği otelde sabah saatlerinde parti ve il yöneticileriyle toplantı yaptıktan sonra açılış maratonuna çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk durağı Balçova oldu. Burada futbol sahasının 5 milyon liraya mal edilen 2 bin kişilik tribününün yanı sıra, Engelli Rehabilitasyon Merkezi, Down Cafe ve ilçe tarihine ait belge, eşya ile fotoğrafların sergilendiği Kent Belleği Merkezi'nin açılışını yaptı. Törende ilk olarak engellilerden oluşan halk oyunları ekibi, Zeybek oynadı.Ardından kürsüye çıkan Balçova Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Ali Çalkaya, belediye olarak suça karışan çocuklara ve gençlere yönelik olanlar ile yaptıkları diğer çalışmaları anlattı.Açılış töreninde yağmur altında tribünleri tıklım tıklım dolduran vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, yaptıklarının sadece Balçova ile sınırlı olmadığını söyledi. Kılıçdaroğlu, "Aynı çabayı İzmir'de de yapıyoruz, Eskişehir'de de yapıyoruz. Muğla'da da yapıyoruz. Nerede bir CHP'li belediye varsa tek bir hedefimiz var, orada mutlu insanların yaşamasını sağlamaktır" dedi.Bir ülke için kadınların önemine de değinen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir ülke düşünün küçük bir beldede suç oranını bindelik rakamlara düşürüyor. Bu bir belediyenin başarısı. Buna karşılık bir ülke düşünün 14 yıldır ülkeyi yönetiyor, yönettiği ülkeyi darbe aşamasına getiriyor. Bu rant ile baskının farklı bir yansıması. Biz Balçova'da yapılanı bütün Türkiye'de yapmak istiyoruz. Bir ülkede bir insanın mutlu olduğunu nerede ve nasıl öğrenebiliriz? Eğer bir ülkede kadının yüzü gülüyorsa, bilin ki o ülke mutludur, huzur vardır. Bizim kendi ülkemizde bugün en çok huzura ihtiyaç duyuyoruz. Barışa ihtiyaç duyuyoruz. Birbirimizi sevmeye ihtiyaç duyuyoruz. Kavgadan, ayrışmadan, bölünmeden bıktık. Toplumu bölen ayrıştıran politikalardan bıktık. Bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Bir arada beraberce, huzur içinde yaşamalıyız. Balçova'da nasıl yaptıysak Türkiye'de de yapacağız. CHP'li belediye kenti ranta değil, kenti kentliye teslim eder. Orada yeşilin, doğalın güzelliğini isterler. Bütün canlıların korunmasını isterler. Bunun mücadelesini veriyoruz. Hep birlikte başarıyı yakalayacağız." .CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra tesislerin açılışını yaptı ve temel attı. Burada tesisin bir bölümünü de gezen Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra Bornova'daki törene geçmek üzere yola çıktı.Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir'deki ikinci durağı Bornova'da, Yeni Bornova Stadı'nın açılışını yaptı. Törende Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları topluluğu Üsküp oyununu oynadı. Törende konuşan CHP'li Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, İzmir'in bütün futbol kulüplerine ev sahipliği yapmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Seçim sloganlarının 'Bornova Bizim evimiz' olduğunu hatırlatan Olgun Atila, "Evimizi her gün yeniden düzenlemek için çalışıyoruz. Bu stadı da Türk futboluna kazandırdık. Sadece stat değil, bir kentsel dönüşüm yapıldı. Bornova'da, insana, çocuklara, kadınlara, engelli kardeşlerimize yatırım yapıyoruz" dedi.Olgun Atila, stadyuma da Aziz Kocaoğlu Stadyumu ismini vermek istediklerini, ancak kendisinin bunu kabul etmediğini söyledi. Ancak bir gün isminin Aziz Kocaoğlu olarak değiştirileceğini dile getirdi.Daha sonra kürsüye gelen CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da, kentteki stat tartışmalarına değinip, bunlara tepki gösterdi. Özellikle Göztepe ve Karşıyaka statlarının yapımıyla ilgili kendilerine yönelik eleştiriler olduğunu hatırlatan Aziz Kocaoğlu, "Stat yapma görevi Gençlik Spor Bakanlığı'nın. İzmir'de stat söylemiyle algı yönetimi var. Göztepe'ye stat yapılmak istendi, Karşıyaka yalıya stat yapılmak istendi. Alsancak Stadı depreme dayanıklı olmadığı için yıkıldı. Alsancak Stadı'nı da yürekten destekliyoruz" dedi.Belediyenin tapulu arazisini Gençlik Bakanlığına devrettiklerini kaydeden Kocaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Karşıyaka ve Göztepe statları şehrin ihtiyacını karşılamayacağı, trafiği arttıracağı, afet çadırlarının kurulacağı alanlar olduğu için biz kaçtık. Yargıya gidildi, bizi haklı buldu. Şimdi 18'inci Ankara İdare Mahkemesi'nin uygulama planı yapmadan stat yapamazsın kararına Spor Bakanlığı bir üst mahkemeye müracaat etti. Sürekli 'İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanı davasını çeksin' diye söylem var. İki gün önce de konuyu açıkladık. Bizim davamız yok ki çekelim. Davayı çekmesi gereken Gençlik ve Spor Bakanlığı'dır. Onlar davasından vazgeçecek. Planları yapacak bizde bu planları kullandırmaya söz veriyoruz. Buna rağmen bizimle alakası olmayan davayla ilgili basın kanalıyla algı yönetimi yapılıyor. Konuyu tekrar değerlendirmek için kulüp yöneticilerini çağıracağız. Merkezi hükümet 10 yıldır stat yapacağım diye havuç gösterirken, biz burada stat yaptık. Neredeydiniz, iki tane stat yapacaktınız? İşte buraya yaptık."CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, stat tartışmasına katılarak, Başbakan Binali Yıldırım'la ilk görüşmede konuyu görüşeceğini söyledi.Aziz Kocaoğlu'nun sadece Türkiye'de değil bütün dünyada saygıyla anılan bir belediye başkanı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "İzmir'i sadece Türkiye'de değil dünya için de önemli kent haline getirdi. Sayın Başbakan Binali Yıldırım'la ilk görüşmede söyleyeceğim. Allah aşkına İzmir'i bırakın, stat yapmayı da bırakın! 'Kim yapacak' diye sorduğunda 'İzmir Büyükşehir belediyesi yapacak. Hem de senin bütçen azalmayacak' diyeceğim" dedi.Stadyumun ismi konusuna da değinen Kemal Kılıçdaroğlu, "Aziz Başkan kabul eder etmez, bilmiyorum ama buraya onun adını vermek çok yakışır. Biz sosyal demokratlar olarak güzel bir sözümüz vardır. 'Kul hakkı yememek' diye. Bizim en büyük anlayışımız budur. Kul hakkı yememek gibi bir gelenekten, siyasi anlaşıştan geliyoruz. Her kuruşun hesabını vermek gibi güzel geleneğimizi yaşatırız. Belediye başkanlarımız çok güzel işler yapıyorlar" dedi.İzmir'in çok vergi vermesine rağmen az yatırım aldığını da savunan Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi:"Gerçekten İzmir devlete çok fazla vergi verir, çok az şey alır. Neden az alır? Emin olun aklım çok fazla almaz bu durumu. Bir siyasi görüş iktidar olursa, halktan topladığı her kuruşu, vergisini, halka vermek zorundadır. Demokrasinin çıkış noktası budur. Siz vergi vereceksiniz, onlar en az yatırımı yapacaklar. Düşünün İstanbul'u, Ankara'yı. Dediler ki, 'metroyu yapamadık, havlu attık. Gelsin Ulaştırma Bakanlığı yapsın' dediler. İzmirli ne dedi? 'Ben kendi yatırımımı yapacağım' dedi. Merkezden kaynak almadan kendi halkına hizmet etmeyi onurlu bir davranış olarak gören yönetimle karşı karşıyayız."CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidar oldukları zaman ise ne darbeden ne diktadan söz edilmeyeceğini, sadece insana saygıdan söz edileceğini ifade etti.Açılış töreninden sonra stadın içine giren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir öğrencinin koruduğu kaleye üç penaltı atışı yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun penaltı ataşından ilki gol oldu, iki atışı da kaleci kurtardı.