Kılıçdaroğlu: Merak ediyorum Cumhurbaşkanı ne yaptı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 18 yaşını dolduran çocukların Çocuk Esirgeme Kurumu'nun yurdundan çıkarıldığını Eskişehir 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği bir karar üzerinden anlatarak, "18 yaşına gelince kapı önüne konuyor ve bu çocuk suça sürüklenmiş oluyor. Bizim Cumhuriyet tarihimizde karşılaştığımız ender yargı kararlarından birisidir. Bir yargıcın feryadı mahkeme duvarlarının arasında yankılanıp, son buluyor. Merak ediyorum. Cumhurbaşkanı ne yaptı? TBMM Başkanı ne yaptı? Başbakan ne yaptı?" dedi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen Ulusal Çocuk Politikası Çalıştayı'nın açılış konuşmasını yaptı. Eğitimin sorgulayıcı olması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Amerikalıların Mars'a gönderdikleri aracın adı merak. Bütün çocuklarımızda merak duygusu var. O duyguyu güçlendirmek ve dünyayı sorgular hale getirmek aslında eğitimin özünü oluşturuyor; ama çocuklar bundan yoksun bırakılıyorlar. Üstelik bilinçli olarak yoksun bırakılıyorlar. Bu, Türkiye'nin geleceği açısından son derece büyük bir risk" ifadelerini kullandı.



"TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ AÇISINDAN ÇOK CİDDİ KAYIP"





Çocuk işçiliği sorununa değinen CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Çocuğumuzun okula gitmesini, oyun oynamasını isteriz. Bir okulun açılışında çocuklara söylemiştim. Sizin yaramazlık yapma hakkınız var, demiştim. Yaramazlık yapacaksınız siz. Yaramazlık yapmayan bir çocuk, çocukluğunu yaşayamaz. Merak etmezse, hayatı sorgulamazsa çocuk geleceğini yitirmiş olur. Çocuğun küçük yaşlarda oyun oynaması gerekirken, bir işte çalışması Türkiye'nin geleceği açısından çok ciddi bir kayıp. Üstelik yüz binleri bulan çocuklarımız var" diye konuştu.



"TÜRKİYE'NİN TEMEL SORUNLARINDAN BİRİ, SOSYAL DEVLETİN ÖTELENMİŞ OLMASI"





Çocukların geleceği için sosyal devlet anlayışının önemini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Sağlıklı çocuklar yetiştirmek için güçlü bir sosyal devlete ihtiyacımız var. Hani Anayasa'da diyor ya 'değiştirilmesi dahi teklif edilemeyen madde' 'Türkiye Cumhuriyeti; demokratik, laik, sosyal hukuk devletidir'. Sosyal devlet kavramını büyük ölçüde unuttuk ve bugün Türkiye'nin karşılaştığı temel sorunlardan birisi, sosyal devletin ötelenmiş olmasıdır" dedi.



"CUMHURİYET TARİHİMİZDE KARŞILAŞTIĞIMIZ ENDER YARGI KARARLARINDAN BİRİ"





Eskişehir 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin nitelikli yağma suçundan suça sürüklenen çocuklar hakkında verdiği bir kararı anlatan CHP lideri Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: "Çocuk Esirgeme Kurumu'nun yurdundan 18 yaşını doldurduktan sonra kapının önüne bırakılan çocuklarımız. Yargıç soruyor ve yargıca verilen cevap şu. '18 yaşına gelince kalacak yerimiz olup olmadığı sorulmadan bizi yurttan çıkarıyorlar'. 18 yaşına gelince kapı önüne konuyor ve bu çocuk suça sürüklenmiş oluyor. Yargıç düşünüyor. Çocuklarımıza acıyor. Bu şekilde olan binlerce çocuk var. Sonunda şöyle bir karar veriyor. 'Anayasa'mızın sosyal devlet ilkesi gereği bu toplumsal yaraya acil ve ivedi çözüm bulunması için bu sorgu zaptının Cumhurbaşkanlığı'na, TBMM Başkanlığı'na, Başbakanlık makamına, bu hassas ve trajik olayın çözümünde katkıları ve destekleri olması amacıyla ana muhalefet partisi ve Meclis'te grubu bulunan parti başkanlarına gönderilmesine karar verilmiştir' diyor. Bizim Cumhuriyet tarihimizde karşılaştığımız ender yargı kararlarından birisidir. Bir yargıcın feryadı mahkeme duvarlarının arasında yankılanıp, son buluyor. Merak ediyorum. Cumhurbaşkanı ne yaptı? TBMM Başkanı ne yaptı? Başbakan ne yaptı? Bizim açımızdan diyorsanız, biz konuda onlarca önerge, teklifler verdik. Ama olmadı"

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