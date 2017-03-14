Kılıçdaroğlu: Milleti gaza getiriyorsun, çünkü referandum var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.



‘HANGİ YAPTIRIM’

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:Ne yaparlarsa yapsınlar bu ülkenin insanları ‘hayır’lı bir iş yapacak. Bize yönelik baskılar vız gelir. Adım, adım cadde cadde gezip anlatacağız. Bütün sağlık çalışanlarının bayramlarını kutluyorum. Masum insanların haklarını savunmak görevimiz.İzin verilmiyor. ‘Hollanda’ya giremezsin’ deniyor. Bir başka bakanı Hollanda’dan sınır dışı ediyorlar. Asla kabul edilemez. Türkiye Cumhuriyeti bu kadar rencide edilmemişti. Hollanda’yla ilişkilerin tamamını askıya alın. Osmanlı döneminde bile bu kadar rencide olmamıştık.Sen kendi büyükelçini çektin mi, niye çekmedin. Neden sert önlemler almıyorsun. Milleti gaza getiriyorsun. Her türlü yaptırımın uygulanması lazım.Hangi ağır yaptırımı uyguladılar? Sayın Cumhurbaşkanı sen bunun bedelini ödeyeceksin diyor. Nasıl ödeyeceksin. Ya diline hakim olacaksın ya da bu tür boş laflarla milleti gaza getirmeyeceksin. Neden gaza getiriyorlar. Çünkü referandum var. 4 Aralık 2012 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, uçağa binmek üzere Irak’a gitti. Irak izin vermedi. Döndü Kayseri’de indi. Tepki oldu mu? Olmadı çünkü referandum yok. Tepki; tık yok. 4 Temmuz 2003 Süleymaniye kentinde 11’i Türk askerinin başına çuval geçiriliyor. Hükümetten tık yok. Türk askerinin başına çuval geçiren hükümete nota verecek misin. Dönemin başbakanı cevap veriyor: Ne notası.