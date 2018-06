Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CNN Türk'te 'Ne Oluyor?' programına katıldı. Kılıçdaroğlu burada soruları yanıtladı

İşte Kılıçdaroğlu’nun programda yaptığı açıklamalardan satırbaşları;

Soru: Sizce nasıl bir seçim atmosferi geçiriyor Türkiye?

Kılıçdaroğlu: “Hangi açıdan baktığınıza bağlı. Seçim meydanları canlı özellikle Muharrem İnce’nin mitingleri son derece canlı, keyifli. Temel Bey ve Meral Hanımın mitingleri televizyonlarda çok yer almıyor. Muharrem Bey’in iyi bir rüzgar estirdiğini görüyoruz. Başarılı olacağını görüyorum. Umarım cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra Muharrem İnce o koltuğa oturur.

Diğerleri biraz daha durgun geçiyor. Millet ittifakının diğer bileşenlerinin mitingleri medyada yer almıyor bu da bizi üzüyor tabi. En son Meral Akşener’in Gaziantep’te kamyonla engellenmesi bizleri son derece üzdü.”

Soru: Muharrem İnce rüzgarı esiyor. Biraz anlatabilir misiniz? Bu rüzgar nasıl bir rüzgar? Anket sonuçları Muharrem İnce’nin 10 puan yükseldiğini gösteriyor. Ne diyorsunuz?

Kılıçdaroğlu: “29-30-32 bandında görünüyor. Bu ülkede 80 milyonun cumhurbaşkanı olacağım diyenin kazanması lazım. Baştan beri söylediği şu: “Ben 80 milyonun Cumhurbaşkanı olacağım” dedi. Sayın İnce dobra bir insan. Yaptığı mitinglerde bunu gösteriyor. Muharrem Bey kendisine yer vermeyen gazetecileri eleştirdi.”

Başlangıçta cumhurbaşkanı adayı olarak kamuoyuna sunduğumuz zaman CHP’nin en baştan beri görüşü tarafsız cumhurbaşkanı olması lazım.

Kılıçdaroğlu neden İnce'yle birlikte miting yapmıyor?

“CHP rozetini çıkardığına göre ve 80 milyonu kucakladığına göre beraber mitinge çıkmamızın doğru olmadığını düşündük.

Egemen güçlerin telkinleriyle yönetiliyor Türkiye. Şunu yapacaksın diyor yapıyor bunu yapacaksın deniyor yapıyor. Sonra özür diliyor.”

“İlk kez vesayetlerden arınmış yeni bir anayasa yapabileceğiz”

“12 Eylül darbe hukukundan Türk hukuk sistemi kurtulmadıkça demokratik bir parlamenter sistemi kuramayız.

Yüzde 10 seçim barajı. 2002'de yüzde 34 oy aldılar parlamentonun yüzde 65'i temsil etti. Bu mu milli iradeyi temsil etmek. Yüzde 10 seçim barajının kaldırılması için defalarca teklif verdik kabul etmediler. Seçim yasasını neden değiştirmiyoruz? Neden kadın kotası getirmiyoruz? Arzu ederiz kadınlar daha fazla görünür olur parlamentoda.

Demokratik parlementer sistemin özelliği kalıcı olması olacak. Gazi meclis diyoruz elindeki bütün yetkiyi alıyoruz bir kişiye veriyoruz. 15 Temmuz'da bu parlamento bombaların altında bütün gece görev yaptı.

Yeniden parlamenter sistemin söylediğimiz bağlamda inşaa edilmesi lazım. Anayasal değişiklikler yapılması lazım. Tek boyutlu bir olay değil bu. Belki de Cumhuriyet tarihinde ilk kez vesayetlerden arınmış yeni bir anayasa yapabileceğiz. AKP'liler de olacak MHP'liler de olacak bu yeni anayasa yapımında.

Biz hiçbir zaman eskiyi savunmadık eski parlamenter sistemi de savunmadık. Şimdi diyorlar ki ‘onlar eski sisteme dönmek istiyorlar’ hayır efendim biz eskiye dönmek istemiyoruz. Bir partinin genel başkanı hakim mi tayin eder?”

Soru: Restorasyon sürecinde nasıl bir yol haritasıyla şekillenecek?

Kılıçdaroğlu: “Yeniden parlamenter sistemin yeniden inşa edilmesi lazım ve yeni kurumların gelmesi lazım. Bir yandan anayasa değişikliği için çalışılması lazım. İlk defa sivil anayasa imkanı doğacak.

Öbür taraftan İnce bir ekiple yola çıkacak her şeyi ben yaparım mantığıyla gitmeyecek zaten. Merkez Bankası’nın bağımsızlığı bütün dünyaya ilan edilecek ona müdahale edilmeyecektir.”

Soru: Ekonomi yönetiminiz açıklamanız kısa vadede piyasaları istikrar kavuşturmak için ne yapacaksanız?

Kılıçdaroğlu: “Sayın İnce meydanlarda da söyledi ilk yapacağı OHAL’i kaldırmaktır. Bu en azından yargıya erişim hakkını yeniden yurttaşlara verecektir. Yargının önündeki engelleri kaldıracak dolayısıyla İnce , “Ben Türkiye’ye demokrasiyi getiren cumhurbaşkanı olacağım” diyecektir. Merkez Bankası’nın müdahale araçlarına siyasetin müdahale etmeyeceğini bütün dünyaya duyuracağız. Enflasyon bu olsun diye hükümet tabi diyecek ama bunun araçlarına karışmayacak.

Türkiye ekonomisi tefecilere çalışıyor. Erdoğan rantiye sınıfına çalışıyor. Türkiye’nin yatırım politikasını belirleyenler müteahhitler. Erdoğan içeride farklı dışarıda farklı konuşuyor. Ülke böyle yönetilmez. Türkiye’de ekonomiyi Erdoğan değil faiz lobisi yönetiyor. Türkiye yönetilmiyor savruluyor.

Bugüne kadar AK Parti hükümetlerinin enflasyon konusunda hiçbir öngörüsü tutmamıştır.

Bir ülke yönetirse güçlenir. Türkiye güçlü bir ülke olacak. Herhangi bir vatandaş gerekirse Muharrem İnce’yi de Kılıçdaroğlu’nu da eleştirebilecek. Kimse eleştirdi diye tutuklanmayacak.

Kılıçdaroğlu: Erdoğan neden ekonomiden bahsetmiyor?

Erdoğan neden ekonomiden söz etmiyor? Konuşulacak bir yanı yok ekoniminin. Faizler yüksek, işsizlik arttı. Kişi başına düşen milli gelir artmadı.

Erdoğan ekonomi konusunda dut yemiş bülbül gibi.

‘CHP yatırımlara karşı’ deniyor. Bizim sorduğumuz soru bunları kaça yaptığın?

Biz bunu öğrenmek istiyoruz. Çünkü bizim yurttaşların vergisiyle yapıyorsun sen bunu. Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi havlu attı biz metro yapamıyoruz diye. İzmir yaparım dedi devam etti. İstanbul’da bu maliyet 3 katı, Ankara’da 2 katı. Neden İstanbul’da 3 misliyle yapılabiliyor. Bu neden birinin bize bunu anlatması lazım. İşte devlet böyle yönetilir. Sen gideceksin Londra’daki tefecilere ülkeyi teslim ediyorsun. Sonra çıkıp Muharrem Bey’e ‘Ülkeyi teslim ediyorsun’ diyor.

Vergisini ve sigorta birimini düzenli ödeyen, borcu olmayan her KOBİ’ye 0 faizle kredi vereceğiz. Daha fazla istihdam daha fazla üretim yapacak. Devler alamıyor ve sürekli af çıkarıyor diyoruz ya. İşte bunun için Londra’ya gidiyor borç verin diyor. İşte tahsil ettiğinde devlet bu borçlardan kurtulacak. İhracatı ve ihracatçıyı desteklemek zorundayız.

Millet İttifakı çoğunluğu sağlayacaktır. Muharrem Bey ikinci turda kesinlikle cumhurbaşkanı olarak seçilecek.

Millet İttifakı da parlamentoda çoğunluğu sağladığında kadroya Muharrem Bey karar verecek. Dolayısıyla onun kararını bugünden yönlendirmek veya ipotek altına almak doğru değildir. Ben parlamentoda millevekilliği yapacağım. Parlamentoda ben partimin grup başkanı olacağım. Tabi bu arada seçim yasasını değiştireceğiz, lider sultasına son vermek için seçim yasasını değiştireceğiz.”

Soru: Seçim sonrası ittifakın ne koşullarda devam edeceği yazacak mı manifestoda?

“Sayın Akşener’in de arzı üzerine bir ekip oluşacak, bu ekip önümüzdeki süreci bir takvime bağlayacak liderlere sunulacak.

Konu Türkiye olduğunda üç partinin lideri de Türkiye’nin geleceği açısından her türlü özveriye hazırlar.

Millet İttifakının temel özelliği ilkeler üzerinde kurulmasıdır. Bu ittifak seçim kazanıldıktan sonra da devam edecektir.

Cumhur İttifakı’nda çatışma var.

Kılıçdaroğlu: Yargı siyasallaştı, buna Bahçeli’nin isyan etmesi lazım.”

“İlke olarak affı doğru bulmuyoruz”

“Bahçeli af diye ısrar ediyor, diğer taraf gündemimizde böyle bir şey yok diyor. İlkesiz bir ittifak olduğu için bu normal tabii.

Bahçeli af konusunda ısrarcı ama Erdoğan’dan ses çıkmıyor. Niye çıkmıyor? Biz af konusuna karşıyız. Çocuk tecavüzcüsü ya da mafyacı neden dışarı çıksın?

İlke olarak affı doğru bulmuyoruz.

Ne oldu da bir partinin lideri bir mafya lideriyle yan yana gelir. Hangi demokrasiden hangi ahlaktan bahsediyorsunuz böyle bir şeyi toplum kabul edebilir mi?

Sayın Bahçeli Balyoz ve Ergenekon davasında apoletleri sökülen genelkurmay başkanı hakkında ne söyledi? Bu yargılamanın tekrar yapılması gerektiğini söylüyor demek ki… Hükümete neden baskı kurmuyor? Neden ilkelerini ortaya koyamıyorlar?”

“Bahçeli hala mafyayı dışarı çıkarmaya bakıyor”

“Gazeteciler hapiste. Neyle suçlandıkları bilinmiyor. İddianameleri hâlâ yok. Buna sahip çıkan yok. Koysana kardeşim bunu Cumhur İttifakı’na. Neden koyamıyorsun?

33’er 7 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı. Bunların ne günahı var? Sen cezayı ona emir veren komutana vereceksin. Bir adaletsizlik dalgası almış gidiyor. Bahçeli hâlâ mafyayı dışarı çıkarmaya bakıyor.

Muharrem Bey seçildiğinde biz adaleti sağlayacağız. Ne güzel söyledi İnce, “Benim önümde hiçbir hakim önünü iliklemeyecek” diyor.

FETÖ iade talebi polemiği

“Henüz rapor sunulmadı. Yarın raporlar hazırlanacak. Arkadaşlarımız raporun bir örneğini bana bir örneğini Muharrem Bey’e gönderecek. 7 ayrı mahkeme kararı car iade hususunda. Bunlar iade sürecinde ABD’ye gönderilmiş. Bir dosyada ayrıca Gülen’in tutukluluk kararı devamı da var. Muharrem Bey Baro’dan 2 avukat görevlendirildi. İkisinin de FETÖ’yle ilgisi yok, olsa tutuklanırlardı. Sayın Feyzioğlu’nun bu husustaki hassasiyeti zaten malumunuz.

İnce benimle paylaşmadı ABD’den kim ile görüştüğüne dair. Usulüne göre istenmeye ilişkin AKP’nin tavrını rapora bakmadan bir şey söylemem doğru değil. Adil Öksüz neden izlenmedi? Benim izliyorlar, dinliyorlar; onun telefonunu niye dinlemediler. Bu mümkün değil. Çok karanlık nokta var. Keşke mümkün olsa da Erdoğan ile FETÖ olayını oturup konuşabilsek. Adil Öksüz ve Kemal Batmaz neden izlenmedi.”

“Bozdağ’ın son açıklamasına göre ABD’den her cevabı aldılarsa Gülen’in hemen iade edilmesi gerekir. Eğer ABD’nin istediği her şeyi bildirdilerse ABD niye hâlâ Gülen’i, bir darbeciyi orada tutuluyor? Eğer ki her şey kuralına uygunsa 1 ay içinde iade etmeleri lazım.

Dosyayı hazırlayan, iktidarda olan Adil Öksüz’ü ve Kemal Batmaz’ı takip etmeyen de biz değiliz. Cemaati izlemeyen de biz değiliz, 2004’te MGK kararını uygulamayan da biz değiliz. Neden biz suçluyuz? En son 2004 MGK kararının uygulanmamasını siyasi sorumluluğunu Tayyip Erdoğan üstlendi.

Ömer Dinçer Başbakanlık Müsteşarı kitabını bastı hepimiz aldık okuduk. 2004 MGK kararlarının sorumluluğunu Erdoğan üstlendi dedi. Bir kişi sorumluluğu üstüne alırsa ne olur sorumlusu o olur. Kalkmış Hulusi Akar'a ben değilim diyor onlar hazırlık yaptılar. Sen o zaman niye oradan oturuyorsun. Sanki bütün bunları ben yapmışım güler misin ağlar mısın? Yönetici değil devlet nedir onu bilmiyor sonra da kalkıyor beni aldattılar diyor.”

“Utanmazlıkla bizi suçluyorlar”

17-25 Aralık operasyonuyla ilgili bir ilişkimiz yok. Zaten olsa ortaya çıkarırlardı. Benim bütün hayatım bunun yanlış olduğunu söylemekle geçti. Onlar FETÖ’yle görüştü, işbirliği yaptılar. Onlar FETÖ için para bastı. Ne mücadelesi etti bunlar FETÖ’yle. FETÖ borsasını ben mi söyledim. Yine onlar söyledi. Parası, amcası kayınpederi olan dışarı çıkıyor.

17-25’ten hemen sonra uçak tahsil edip gazeteciyi Pensilvanya’ya göndermek istediler. Bunların ülke yönetecek kapasitesi yok. ‘Ne istediniz de vermedik?’ diyen bunlar değil miydi? İki cambaz aynı ipte oynamaz biri düştü diğeri hala duruyor.

Pensilvanya’ya giden 5 kişiyi yine aday gösterdiler. CHP’de böyle biri varsa gelip bana göstersinler. Her alanda devletin üst kademesinden görev almak isteyenler Pensilvanya’ya gidiyordu. Bütün bunlara rağmen utanmazlıkla bizi suçluyorlar.

Seçim beyannamesinde biz terörle mücadelenin nasıl olması gerektiğini zaten söylüyoruz. Biz gelecek inşa ediyoruz, geçmişle hesaplaşma değil.

Bizim bütün eleştirimiz devleti yönetenlere. Onlara oy veren vatandaşlara değil. Biz bu kişilere saygı duyarız. CHP gelirse sosyal yardımları kesecek diyorlar. Niye keselim? Biz kimsenin ekmeğiyle alın terinle oynamayız. Herkesin işi, aşı olsun. Herkes üretsin, herkes kazansın.Tehdit ve şantajla bunu yapmaya çalışıyorlar. Kamu görevlilerine CHP için bunu söyleyeceksiniz diyorlar ve onlar da söylüyor. ”

İmam hatipler kapatılacak mı?

“Uyuşturucu yaşı maalesef 10 yaşına indi”

“Demokrasiyi savunan birisinin demokrasi dışı işlem yapması doğru olabilir mi? CHP gelirse kimse merak etmesin İmam hatipleri kapatmayacağız. Benim burs verdiğim öğrencinin gittiği okulu niye kapatayım? Biz onlar başarılı olsun istiyoruz.

Biz onların daha iyi eğitim almasını ve daha nitelikli okullarda okumasını isteriz. 16 yılın sonucu niteliksiz okullar. Aileler de bunu görüyor ve şikayetçiler.”

“Uyuşturucu yaşı maalesef 10 yaşına indi. Özellikle son 10 yılda toplumumuz ahlaki bir yozlaşma yaşıyor. Kadına şiddet, taciz tecavüz artmaya devam ediyor.

Gençlere; YÖK'ün, baskı ve kısıtlamaların olmadığı üniversiteler vaat ediyoruz. Üniversite öğrencisi, üniversite yönetiminde de söz ve karar sahibi olacak. Üniversitelerin; bilimsel, mali ve yönetsel özerkliği olacak.

Bir hakim milletvekili olmak isteyebilir. İsterse istifa ediyor; olabilirse milletvekili oluyor, olamazsa siyasi kimliği ortaya çıktığı için görevine dönemiyor. Ama iktidar tam tersini yapıyor; partisinde görev alan avukatı hakim olarak atıyor.

Yargıca diyeceğiz ki kararını ver karar yanlış olabilir bir üst mahkemeye gidilir orada da yanlış olursa bir üst mahkemeye gidilir. Bir yanlış karar verildiği zaman köşe yazarı yazacak haber yapılacak milletvekili eleştirecek hakimde bunları görerek kendini düzeltecek. Bizim düşündüğümüz yargıda savcı ve hakim yan yana oturmayacak, savcı avukatlarla birlikte oturacak.”

Muharrem İnce Kürt seçmenden oy alır mı?

“Muharrem Bey Kürtlerden oy alır”

“Gerçekten Kürt sorununun çözülmesi lazım sorunu çözecek olan siyasiler. Çözüm silahla değil parlamento ile olmalı. Erdoğan’ı ziyaretimde sorunun çözüm adresinin parlamento olduğunu söylemiştim. Bir komisyon oluşturulmasını önermiştim. PKK’yı muhatap almanın da yanlış olduğunu belirtmiştim.

Muharrem Bey Kürtlerden oy alır. Bütün vatandaşları kucaklayan birisi.

Terörün adı ister PKK ister IŞİD ister FETÖ olsun tüm siyasi partilerin net tavır laması lazım. PKK’yla elbet mücadele edilecek. Terör örgütü ile masaya oturmak en büyük yanlışlardan birisiydi. Mevcut hükümetin yaptığı bu yanlışın faturası da vatandaşa çıkarıldı.

Göreceksiniz Muharrem İnce bu sorunu çözecek. 16 yıllık bu hükümet her kesimi yordu. Bu süreç içerisinde Türkiye büyümeyi demokratikleşmeyi başaramadı. Karamollaoğlu’nun dediği gibi bir dip dalga geldiği doğrudur. Değişim bütün toplumların kaçınamayacağı bir gerçektir.”

“Köprü yapmayan hükümet mi var?”

“İyi yapılan şeyler elbette devam edecek. Yol yapmayan, köprü yapmayan hükümet mi var? Biz üreteceğiz. Üretmezseniz; başkalarının ürettiğini tüketen bir ülke haline gelirsiniz.”

“İktidar miting yapmaz, icraat yapar”

“İktidar miting yapmaz, icraat yapar. Anlaşmayı mı iptal etti? Filistinlilere vizeyi mi kaldırdı?”

Oy oranı

Kılıçdaroğlu, bir soru üzerine ise anket sonuçlarına göre Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 29-30-32 bandında göründüğünü belirtti.

CHP’nin rövanşist bir düşüncesi olmadığını aktaran Kılıçdaroğlu, eleştirilerinin ülkeyi yönetenlere yönelik olduğunu, oy veren her vatandaşın siyasi tercihine saygı gösterdiklerini söyledi.

Demirtaş’ın durumu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın durumuna ilişkin şunları kaydetti:

“Selahattin Bey niye hapiste, mahkumiyet mi çıktı, hangi gerekçe ile içeride? Akılla bağdaşacak hiçbir şey yok. Bir kişinin suçlu olup olmadığına kararı hakim verir. Hakim böyle bir karar vermediyse nasıl olur da terörist olarak suçlanır? Bir insana terörist demek bu kadar kolay mı? Siyaset bu kadar ucuz olmamalı. Onun da sahaya çıkması ve mücadelesini yapması lazım. Umut Muharrem İnce’de. Demokrasinin ne olduğunu gösterecek.”

“Yardımlar sürecek”

Kılıçdaroğlu, “Biz eleştirilerle onları doğru sahaya çekmeye çalışıyoruz. ‘CHP gelirse sosyal yardımları kesecek.’ diye propaganda yapıyorlar. Yahu niye keselim, tam tersine biz aile sigortasını getireceğiz. Üstelik kimsenin yoksulluğunu teşhir etmeden. ‘İşçiler işten çıkarılacak.’ deniyor. Asla böyle bir şey yok, kimsenin ekmeğiyle oynamayız. Demokrasiyi savunan birisinin demokrasi dışı bir işlem yapması mümkün olabilir mi? ‘CHP gelirse imam hatip okulları kapatılır.’ deniyor. Hiç kimse merak etmesin, kapatmayacağız. Ben o çocuklarımızın dahi iyi eğitim almasını istiyorum, niye kapatalım? İmam hatipleri ve ilahiyat fakültelerini açan parti biziz, niye kapatalım?”