Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, CHP genel başkanlığı için adaylığını, Ankara'da 22 Ocak Pazartesi günü saat 12.00’de düzenleyeceği toplantıyla duyuracağını söyledi

Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha

Partisinin önceki kurultayında da aday olan ancak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gerisinde kalan Muharrem İnce, şubat ayında yapılacak kurultayda genel başkanlığa yeniden aday olacağını açıkladı. CHP'li İnce, adaylığını basın toplantısıyla ilan edeceğini belirterek, "22 Ocak Pazartesi günü, saat 12.00’de, Ankara’da adaylığımı açıklayacağım. Toplantının yeri, henüz belli değil. Toplantı yerini de duyuracağız” dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #chp #kemal kılıçdaroğlu
Önceki Haber
TSK, PKK'nın taciz ateşine karşılık verdi
Sonraki Haber
Foça'da zor anlar. Sabaha kadar uyumadılar
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.