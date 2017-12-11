Kılıçdaroğlu'na 'bittin sen' demişti. Flaş başvuru!

CHP lideri Kılıçdaroğlu, kendisine, "Açık açık söylüyorum, bittin sen" diyen İçişleri Bakanı Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yönelik sözleri üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Açıklamanın tehdit niteliğinde olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Soylu hakkında ayrıca 100 bin liralık tazminat davası da açtıklarını söyledi.



İçişleri Bakanı Soylu, yurtdışına para gönderme polemiği üzerinden eleştirdiği Kılıçdaroğlu için "Kılıçdaroğlu, sana açık açık söylüyorum sen bittin" ifadesini kullanmıştı.